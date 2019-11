Schweizer Touristin in Jordanien niedergestochen

In Jordanien sind drei Touristen aus Mexiko und eine Touristin aus der Schweiz sowie vier Einheimische niedergestochen worden. Das teilten das Gesundheitsministerium am Mittwoch und die Agentur AFP mit. Einige Opfer hätten schwerere Verletzungen erlitten. Ein Mann befinde sich in Gewahrsam, sagte die Polizei.

Zu den Hintergründen der Tat wurden zunächst keine Angaben gemacht. Gemäss einem angeblichen Augenzeugen habe der Angreifer schwarze Militärkleidung getragen. Der Angriff wurde in Gerasa verübt, dem heutigen Jerash. Die Stadt ist berühmt für ihre römischen Ruinen.

