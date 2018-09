Schweizerin stürzt mit Wohnwagen über Klippe

Starker Wind hat einen Wohnwagen über eine Klippe im Westen Irlands geweht - eine Frau in dem Caravan kam ums Leben. Wie die irische Polizei mitteilte, wurde die Leiche der Frau, die zwischen 50 und 60 Jahre alt sein soll, unterhalb der mutmasslichen Unglücksstelle am Strand entdeckt.

The scene of this morning’s fatality at Claddaghduff, outside Clifden. More on @rtenews pic.twitter.com/BuvSBFCUDT

Laut verschiedenen britischen Medien handelt es sich beim Todesopfer um eine Schweizer Touristin. Auf Fotos war ein schwer beschädigter Wohnwagen zu sehen. Dem Fernsehsender RTE zufolge schlief die Frau, als ihr Wohnwagen am Mittwochmorgen vom Wind erfasst wurde.

VIDEO: The scene at Claddaghduff, Co Galway following this morning’s tragedy, which claimed the life of a woman in her 50s. More on @rtenews pic.twitter.com/4TQ2IE8JuT