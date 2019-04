Schweres Erdbeben in Indonesien – Tsunami befürchtet

In Indonesien hat es ein Erdbeben der Stärke 6,9 gegeben. Die Behörden gaben am Freitag eine Tsunami-Warnung heraus.

Das Beben ereignete sich im Golf von Tolo, rund 50 Kilometer südöstlich der Küste der der Insel Sulawesi. Berichte über Schäden lagen zunächst nicht vor.

Berichten zufolge sollen die Menschen die Küstenregion verlassen und höher gelegene Gebiete aufsuchen.

Indonesia issued a tsunami warning on Friday, urging people to evacuate to higher ground after an earthquake of magnitude 6.8 struck off the coast of its island of Sulawesi l #LGBT+ https://t.co/9B3Kw48Ngt — Thomson Reuters Foundation News (@TRF_Stories) April 12, 2019

Das Erdbeben hat sich um 20.40 Uhr Ortszeit ereignet. In Videoaufnahmen ist es bereits dunkel. Sie zeigen Menschen in Aufregung. Die Zeitzone, in der Sulawesi liegt, ist der Schweizer Zeit sieben Stunden voraus.

Im Internet werden unbestätigte Videos verbreitet, die Menschen auf der Flucht zeigen sollen.

#BREAKING: thousands of people are evacuating in #Indonesia after an 6.8 earthquake followed with a #tsunami warning. pic.twitter.com/GM2w3uVNfp — News flash (@BRNewsFlash) April 12, 2019

