Sechs Schweizer sterben bei Busunfall in Schweden

In der Nacht auf Samstag sind bei einem Unfall in Nordschweden sechs Schweizer ums Leben gekommen. Die Männer waren nach Informationen von «Aftonbladet» in einem Kleinbus unterwegs, als sie am frühen Morgen frontal mit einem Lastwagen kollidierten. Das Fahrzeug wurde dabei offenbar in einen Graben geschleudert.

Ein siebter Insasse des Kleinbusses überlebte und wurde ins Spital geflogen. Bei den Verunglückten handelt es sich nach Angaben des EDA um junge Männer. Nach Informationen von 20 Minuten kommen die meisten aus dem Berner Oberland. Sie sollen auf dem Rückweg aus ihren Ferien gewesen sein.

JUST NU: Sex personer döda efter frontalkrock i natt https://t.co/c9YqJd2DSK pic.twitter.com/2Qar4EphxS — Aftonbladet (@Aftonbladet) 12. Januar 2019

Das Eidgenössische Departement für Auswärtige Angelegenheiten (EDA) bestätigt den Unfall und die sechs Schweizer Todesopfer. «Wir nehmen mit grosser Betroffenheit vom schweren Autounfall Kenntnis», sagt Sprecherin Noémie Charton.

Das Regionale Konsularcenter der Schweiz in Stockholm sei in Kontakt mit den Behörden vor Ort und habe eine Mitarbeiterin in die Unfallregion geschickt, um den Familien der Opfer zur Seite zu stehen, schrieb das EDA.

Das Krisenmanagement-Zentrum und die Konsularische Direktion des EDA sowie die Bundespolizei fedpol würden das ihnen Mögliche tun, um die Angehörigen der Todesopfer und der verletzten Person zu unterstützen, hiess es in der Mitteilung weiter. Aussenminister Ignazio Cassis sprach den Angehörigen der Opfer sein Mitgefühl aus.

Der Unfall ereignete sich nordwestlich von Masugnsbyn zwischen Vittangi und Pajala. Wenige Stunden vor dem tragischen Unglück soll es am selben Ort bereits zu einem Unfall gekommen sein, wie Aftonbladet berichtet. Der todbringende Strassenabschnitt wird deshalb von den Einheimischen selbst als «Todeskurve» bezeichnet.