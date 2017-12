Sechs Verletzte nach Frontalkollision in Neunkirch SH

In der Häming-Kurve in Neunkirch SH hat ein 45-jähriger Autofahrer am Samstagnachmittag die Herrschaft über seinen Wagen verloren. Er prallte in der Folge frontal in ein korrekt entgegenkommendes Fahrzeug.

Durch die Wucht des Aufpralls wurde das entgegenkommende Auto in den angrenzenden Strassengraben geschleudert. Insgesamt wurden beim Unfall sechs Personen verletzt, wie die Schaffhauser Polizei am Sonntag mitteilte. An den beiden Unfallfahrzeugen entstand Totalschaden.

Im Einsatz standen gemäss Mitteilung unter anderem zwei Rettungsfahrzeuge des Kantonsspitals Schaffhausen, ein Rettungswagen des Deutschen Roten Kreuzes sowie zwei Rettungshelikopter. Der genaue Unfallhergang wird nun abgeklärt. (chi/sda)