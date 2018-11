Selbst gebaute Bomben in Londoner Wohnung entdeckt

Zwei selbst gebaute Sprengsätze sind am Mittwoch in einer leer stehenden Wohnung im Norden Londons entdeckt worden. Das teilte Scotland Yard am Abend mit. Die Bomben seien entschärft worden und würden nun untersucht, hiess es in der Mitteilung.

Festnahmen gab es zunächst keine. Die Anti-Terror-Einheit übernahm die Ermittlungen. Das Areal wurde zunächst weiträumig abgesperrt, und es wurden weitere Wohnungen durchsucht.

Counter Terrorism officers are investigating after two improvised explosive devices were found at an unoccupied flat in Craven Park, #Brent. Cordons have now been lifted. There has been no arrest. Anyone with info can call police on 0800 789321 https://t.co/d2tdRKZwds