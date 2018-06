Das Hochwasser erreicht Zürich mit Verspätung

Menschen, die sich zurzeit am Sihlufer aufhalten, begeben sich möglicherweise in Gefahr: Polizisten fordern per Lautsprecher auf, das Ufer sofort zu verlassen. Es ist laut der Polizei mit einer Flutwelle zu rechnen. Die Welle wird um zirka 15.45 Uhr in der Stadt Zürich erwartet. Sie könnte bis zu 1 Meter hoch werden.

Zurzeit kreist ein Hubschrauber über dem Sihltal und die Feuerwehr fährt auf der Sihltalstrasse auf und ab. Um ca. 14.15 Uhr hat das Hochwasser gemäss Augenzeugen in Langnau am Albis rund einen Meter ausgemacht.

*DRINGENDE MELDUNG*

Die #Sihl ist umgehend zu verlassen und deren Uferbereiche zu meiden. Grund ist die kontrollierte Absenkung des Sihlsees durch das #AWEL. Es ist mit hohen #Wellen zu rechnen. Entwarnung folgt! @KapoZuerich @StadtpolizeiZH @KantonZuerich ^eb pic.twitter.com/kFvgyH05nQ — Schutz & Rettung ZH (@SchutzRettungZH) June 7, 2018

Das Silh-Hochwasser ist menschgemacht. Die SBB als Betreiberin des Etzel-Wasserkraftwerks testet zusammen mit dem AWEL eine verbesserte Steuerung des Sihlsees. Dafür wurden kurzfristig rund 70 Kubikmeter Wasser pro Sekunde über die Staumauer abgelassen und in die Sihl geleitet, so das AWEL. Dies führt zu einem Sihl-Hochwasser im Kanton Zürich, wie es natürlicherweise mehrmals pro Jahr vorkommt. Warum die Polizei trotzdem die Bevölkerung aufruft, sich vom Ufer zu entfernen, ist unklar.

Wie gefährlich das plötzliche steigen des Wasserspiegels werden kann, hat Leichtathletik-Star Anita Weyermann kürzlich erfahren: Ihr Mann und und ihre vier kleinen Kinder wurden am Montagabend von den plötzlich steigenden Wassermassen in der Sense eingeschlossen. Der Vater musste seine ältere, sechsjährige Tochter zurücklassen und Hilfe holen.

(oli/lop)