Sommergewitter vermiesen Public-Viewings

Um die Zeit des Anpfiffs des WM-Finals wurde es an einigen Orten in der Schweiz ungemütlich: «Neben vielen Blitzen ist mit Starkregen zu rechnen, lokal sind auch Sturmböen und Hagel möglich», heisst es in einer Medienmitteilung von Meteonews.

Heftige Gewitter fegen über die Zentralschweiz. Und auch in Basel zog ein Gewitter auf. Leser berichten von «sintflutartigem Regen und Hagel». Innerhalb kürzester Zeit habe sich auf den Strassen ein Bach gebildet.

Hitze als «explosive Mischung»

Das Gewitter zieht nun vom Westen nach Osten. Die heissen Temperaturen von bis zu 30 Grad trugen zu einer «explosiven Mischung» bei, wie der Wetterdienst Meteonews mitteilt. Diese entlädt sich im Verlauf des Nachmittags in Form von Gewittern.

Im Jura müsse bereits am frühen Nachmittag mit Gewittern gerechnet werden, berichteten die Meteorologen am Sonntagmorgen.

Wetterberuhigung in der Nacht

In der kommenden Nacht dürfte sich das Wetter etwas beruhigen. Morgen Montag sind bei 25 bis 28 Grad jedoch wieder Gewitter möglich.

Gestern Samstag hat Meteonews 2750 Blitze in der Schweiz registriert. Der Schwerpunkt des Gewitters lag dabei in den westlichen Voralpen und Alpen.

Übernommen von 20 Minuten, bearbeitet durch Tagesanzeiger.ch/Newsnet.