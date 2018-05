Southwest-Maschine bricht Flug wegen gebrochenem Fenster ab

Ein Flugzeug der amerikanischen Southwest Airlines nach Newark hat am Mittwoch wegen eines zerbrochenen Fensters eine Notlandung durchgeführt. Flug 957 aus Chicago wurde kurz vor 11 Uhr nach Cleveland im US-Bundesstaat Ohio umgeleitet –zwei Stunden nach dem Start, laut Flight View.

Auf Twitter geteilte Bilder zeigen ein Loch in einem der Fenster des Boeing 737-700. Die 76 Passagiere an Bord seien laut Besatzungsmitgliedern ruhig geblieben, wie US-Medien berichten. Verletzt wurde nach ersten Angaben niemand.

@SouthwestAir #WN957 diverts and makes emergency landing in CLE due to busted window pic.twitter.com/OJMZ5KTyMS — Chaikel (@ChaikelK) May 2, 2018

Passengers on @SouthwestAir #Southwest flight 957 being told to deboard with their belongings and to reboard another aircraft. pic.twitter.com/xkklt1rnpV — EW (@ewolbrom) May 2, 2018

Erst vor knapp zwei Wochen gab es in Philadelphia einen ähnlichen Zwischenfall mit einer Southwest-Maschine. Auf einem Flug von New York nach Dallas wurde eine Frau von Teilen einer zerstörten Turbine getroffen und dann fast aus dem Fenster gerissen. Sie kam dabei ums Leben.

Nach Angaben der Feuerwehr erlitten damals sieben Passagiere leichte Verletzungen. Die zweimotorige Boeing-Maschine des Typs 737 mit 149 Menschen an Bord war vom New Yorker Flughafen La Guardia in die texanische Stadt Dallas unterwegs. Dabei sei es bei Flug 1380 zu Triebwerksproblemen gekommen. Ersten Ermittlungserkenntnissen zufolge explodierte der linke der beiden Flugmotoren in rund 9000 Meter Höhe. Explosionsartig drangen Splitter durch ein Fenster der Maschine ins Innere. (oli/sda)