Sturm Sabine bläst Boeing 747 zu Temporekord

Umgestürzte Bäume, annullierte Linienflüge und Züge, gesperrte Strassen: Das Sturmtief Sabine hat Europa derzeit fest im Griff. Doch die orkanartigen Winde können auch zum Vorteil genutzt werden – so etwa im Flugverkehr.

Ein Passagierflugzeug der British Airways legte dank Jetstream – einem sehr starken Luftstrom in der oberen Atmosphäre – die Strecke von New York nach London am Samstagabend in nur 4 Stunden und 56 Minuten zurück, wie der Flugverfolgungsdienst Flightradar24 am Sonntag auf Twitter mitteilte. Die durchschnittliche Flugdauer für diese Strecke beträgt im Schnitt etwa 6 Stunden und 13 Minuten.

Fastest across the Atlantic tonight from New York to London so far is #BA112 at 4hr56m. #VS4 in 4:57, and #VS46 in 4:59. https://t.co/gfYoHGV3Y6https://t.co/kMhjCqdEtt



If we're not mistaken, BA now retakes the fastest subsonic NY-London crossing from Norwegian. pic.twitter.com/Sr1GPeAjuh