Sturm bläst Lastwagen auf A1 um

Sturmböen dürften am Dienstagmorgen den einen oder anderen Regenschirm zerzaust haben. Auf dem Lauberhorn im Berner Oberland wurden Böen von bis zu 146 Kilometer pro Stunde (km/h) gemessen. In tieferen Lagen waren es bis zu 90 km/h.

Auf der A1 bei Oensingen in Solothurn hat der Sturm in Fahrtrichtung Zürich für einen Unfall gesorgt. Ein Lastwagen wurde umgeweht, wie ein Leser berichtet. Laut dem TCS ist mit Stau zu rechnen.

#A1 - Bern -> Zürich - zwischen Wangen an der Aare und Oensingen Stau, Unfall — TCS Verkehr A1 (@TCSverkehrA1) January 28, 2020

Trotz des viel erwarteten Neuschnees in den Bergen haben sich Skifahrer und Wintersportler zu früh gefreut: In der Region Grindelwald und Mürren im Berner Oberland standen aufgrund der starken Winde am Dienstagmorgen vorübergehend mehrere Bahnen still. Etwa wurde der Verkehr zum Jungfraujoch unterbrochen, wie die Bahnverkehrsinformation mitteilte. Auch die Firstbahn in Grindelwald und die Luftseilbahn von Mürren auf das Schilthorn fuhren nicht.

Die Böen waren die Vorhut des für Dienstag erwarteten Sturms. «Am Mittag werden deutlich höhere Spitzen erwartet», sagte Giordano. Er warnte vor Spaziergängen im Wald und herabstürzenden Ästen. Für Dienstag galt in vielen Gebieten eine Warnung vor erheblicher Gefahr durch Wind. Das entspricht der mittleren von fünf Gefahrenstufen.

Schon in der Nacht rüttelte der Wind ordentlich an den Fensterläden, tagsüber geht es mit viel Wind weiter! Spaziergänge im Wald oder an Waldrändern sollte man sich verkneifen, morsche Bäume im Auge behalten und Abstand halten. Anbei die bis jetzt registrierten Böenspitzen...(km) pic.twitter.com/k2GUg3nfpp — MeteoNews (@MeteoNewsAG) January 28, 2020

Neuschnee in den Bergen

In den Voralpen und Alpen soll es bis am Mittwochabend zwischen 30 bis 50 Zentimeter Neuschnee geben. In den Hochalpen sind noch grössere Mengen möglich. Mit Niederschlägen im Flachland ist besonders am Mittwochmorgen zu rechnen. Zu richtigem Schneegestöber wird es laut Meteonews jedoch nicht kommen.

Der #Winter kommt kurz auf Besuch: am Dienstag und Mittwoch #Schneeschauer ??bis auf 800-400 m. Im Flachland nur lokal kurz weiss mit #Glättegefahr, in der Höhe 20 bis 70 cm #Neuschnee. Die aktuelle Schneeprognose gibts hier ????https://t.co/5iMyWyKJp8 ^jz pic.twitter.com/2yFc3HfgRm — SRF Meteo (@srfmeteo) January 27, 2020

Bis zum Wochenende windig

Auch wenn der heftige Wind am Mittwoch kurz nachlässt, legt er am Donnerstag wieder einen Gang zu. Erst aufs Wochenende hin beruhigt sich die Lage ein wenig und der Südwestwind weht nur noch mässig. Dafür wird es wieder milder und die Temperaturen dürften am Freitag gar im zweistelligen Bereich sein. Dies zieht sich bis zum Wochenende hin, wo 10 bis 12 Grad zu erwarten sind. Es bleibt die ganze Woche über wolkig, doch darf mit dem einen oder anderen Sonnenstrahl gerechnet werden.