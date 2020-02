Sturm verhilft Flugzeug zu neuem Temporekord

Umgestürzte Bäume, annullierte Linienflüge und Züge, gesperrte Strassen: Das Sturmtief Sabine hat Europa derzeit fest im Griff. Doch die orkanartigen Winde können auch zum Vorteil genutzt werden – so etwa im Flugverkehr.

Ein Passagierflugzeug der British Airways legte dank Jetstream – einem sehr starken Luftstrom in der oberen Atmosphäre – die Strecke von New York nach London am Samstagabend in nur 4 Stunden und 56 Minuten zurück, wie der Flugverfolgungsdienst Flightradar24 am Sonntag auf Twitter mitteilte. Die durchschnittliche Flugdauer für diese Strecke beträgt im Schnitt etwa 6 Stunden und 13 Minuten. British Airways meinte zu BBC: «Unsere gut ausgebildeten Piloten haben die Bedingungen optimal genutzt, um die Kunden rechtzeitig nach London zurückzubringen.» Man priorisiere jedoch immer die Sicherheit vor Geschwindigkeitsrekorden.

Fastest across the Atlantic tonight from New York to London so far is #BA112 at 4hr56m. #VS4 in 4:57, and #VS46 in 4:59. https://t.co/gfYoHGV3Y6https://t.co/kMhjCqdEtt



If we're not mistaken, BA now retakes the fastest subsonic NY-London crossing from Norwegian. pic.twitter.com/Sr1GPeAjuh