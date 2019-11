Sturmböen sorgen für Bild der Zerstörung

Wer kennt sie nicht, die Startbar ganz zuoberst auf der Lauberhornschulter, die von ihrer Erscheinung her einer Alaska-Blockhütte gleicht und deren grosse Sonnenterrasse einen atemberaubenden Ausblick auf Eiger, Mönch und Jungfrau bietet.

Diese Startbar zwischen dem Starthäuschen der Lauberhornabfahrt und der Bergstation der Sesselbahn Wixi wurde am Samstagmorgen vom Guggiföhn schwer beschädigt.

Die Messanlage des Instituts für Schnee- und Lawinenforschung registrierte 80 Höhenmeter unterhalb der Startbar beim Russisprung eine Windspitze von 221 km/h. Der Sturm riss der Hütte das ganze Dach weg – dieses liegt jetzt 20 Meter weiter, nahe am Abgrund.

Zwischen Startbar und Starthäuschen der Lauberhornabfahrt liegen nur zirka 20 Meter. Bild: PD

Der Föhnsturm war so stark, dass gar der Schnee in Gratnähe gänzlich weggeblasen wurde. Beni Scheiber, der die Startbar seit 17 Jahren besitzt, zeigt sich gefasst über das Geschehene und will das Gebäude so rasch wie möglich wieder reparieren: «Bis zur Skisaison, spätestens aber aufs Lauberhornrennen hin möchte ich wieder ein Dach drauf haben.» Am Sonntag begab sich denn auch bereits eine Gruppe von Baufachleuten vor Ort, um einen ersten Augenschein zu nehmen.

Bäume entlang des Geleises

Die Wengernalpbahn musste am Samstag ihren Betrieb vorübergehend einstellen. Entlang des Bahngeleises zwischen Wengen und Allmend waren Bäume entwurzelt worden. Am Sonntag verkehrte die Bahn wieder gemäss Fahrplan. Im Diemtigtal blockierten drei umgestürzte Tannen die Strasse zwischen Horboden und Zwischenflüh. Das Tal war zwischenzeitlich nur über eine Umfahrung via Entschwil erreichbar.

Wie stark der Föhnwind im Berner Oberland am Samstag «unterwegs» war, zeigt eine Bilanz des Wetterdienstes Meteonews vom Samstag. Mit 137 Stundenkilometern verzeichnete Meiringen (589 Meter) einen Spitzenwert bei Stationen unterhalb 1000 Meter.

In Hofstetten ob Brienz (578 Meter) wurden noch 91 Stundenkilometer gemessen. Bei Stationen über 1000 Meter waren Windspitzen von 148 km/h auf dem Jungfraujoch (3'580 Meter) zu verzeichnen.