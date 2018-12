Sturmböen von bis zu 130 km/h fegen übers Land

Mit dem Durchzug einer Kaltfront wurde es am Montagmorgen stürmisch. Laut SRF Meteo zog ein heftiger Westwind durch die Alpentäler. Auf dem Säntis wurden laut Angaben von Kachelmannwetter nachts Sturmböen von bis zu 130 Kilometern pro Stunde gemessen. Auch im Flachland blies es laut SRF Meteo heftig. In Luzern kam es demnach zu Windböen von bis zu Tempo 90.

#Sturm? an #Heiligabend: Es bläst stürmischer Westwind. In den Alpentälern am Morgen plötzlich #Sturmböen aus Nord (70 bis lokal 110 km/h). Am Nachmittag deutlich schwächerer Wind. #SturmTete #Ufpasse ^is pic.twitter.com/Y8jvkLHum8 — SRF Meteo (@srfmeteo) 24. Dezember 2018

Gemäss meteocentrale.ch taucht die Kaltfront aus Nordwesten als schnurgerade Linie im Schweizer Regenradar auf. Sie ziehe in den Morgenstunden mit Sturmböen, kräftigem Regen und lokal Blitz und Donner über die Nord-, Zentral- und Ostschweiz.

Guten Morgen: Die #Kaltfront aus Nordwesten taucht als schnurgerade Linie im Schweizer Regenradar auf. Sie zieht in den Morgenstunden mit #Sturmböen, kräftigem Regen und lokal #Blitz/Donner über die Nord-, Zentral- und Ostschweiz. Live hier verfolgen: https://t.co/qh9XevTJBi pic.twitter.com/npje1iObOU — meteocentrale.ch (@meteocentrale) 24. Dezember 2018

In den letzten 24 Stunden gab es laut SRF Meteo «ordentlich» viel Niederschlag. Zurzeit liegt die Schneefallgrenze noch über 2000 Meter, gegen Abend jedoch sinkt sie bis auf 500 Meter.

Es fiel ordentlich #Niederschlag in den letzten 24 Stunden. Noch liegt die #Schneefallgrenze verbreitet über 2000 m (Ausnahmen in ein paar inneralpinen Tälern wie bsp. #Goms). Heute Nachmittag lokal #Schneeflocken oberhalb von 500 bis 800 m. ^is pic.twitter.com/qRbaaJriRi — SRF Meteo (@srfmeteo) 24. Dezember 2018

Neuschnee in den Bergen und Sturm lassen die Lawinengefahr steigen: Für weite Teile der Alpen warnt das Institut für Schnee- und Lawinenforschung vor grosser Lawinengefahr. Das ist die zweithöchste von fünf Warnstufen. Auf der Zuglinie zwischen Andermatt und Disentis kam es bereits zu einem Niedergang. Der Bahnverkehr zwischen Nätschen und Tschamut-Selva ist unterbrochen

Grosse Lawinen möglich

Grosse Lawinengefahr herrscht an Heiligabend in Lagen ab 2200 Meter, in einem Gebiet, das von Les Diablerets in den Waadtländer Alpen, das Aletschgebiet und die Urner Alpen bis zum Ostschweizer Pizol reicht, wie das SLF am Sonntagabend schrieb. Lawinengefahr der Stufe 4 herrscht auch in Nordbünden sowie im Unterengadin. In diesen Gebieten sind laut SLF spontane Lawinen zu erwarten, und auch grosse Lawinen sind möglich. Unterhalb von etwa 2200 Metern über Meer könnten Lawinen vom Regen durchnässten Schnee mitreissen und bis ins Grüne vorstossen, warnt das Institut. Ausgesetzte Teile von Verkehrswegen seien teilweise gefährdet.

Die Temperaturen sind laut dem «Wetterflash» von Meteonews am Morgen schweizweit noch relativ mild, sinken dann aber am Nachmittag. Dann beruhigt sich auch das Wetter wieder.

Die Flucht in den Süden bringt nichts: Wegen des Nordföhns wird es auch im Tessin «ziemlich ungemütlich», immerhin scheint dort trotz ausgedehnten hohen Wolken zeitweise die Sonne.

Ski-Wetter an Weihnachten

Pünktlich zum Familienfest an Heiligabend wird das Wetter wieder ruhiger. Die Schneefallgrenze sinkt von heute 1800 bis 2200 Meter auf rund 1000 Meter.

An Weihnachten und am Stephanstag dürfen sich Wintersportler auf ein Top-Skiwetter freuen. In den Bergen zeigt sich das Winterwetter von seiner besten Seite, während sich die Unterländer auch dann mit einer grauen Suppe begnügen müssen. (woz/chk)