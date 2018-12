Sturmtief Marielou zieht über die Schweiz

Sturmtief Marielou beschert der Schweiz ein unruhiges Wochenende. Vor allem in der Nacht auf den Sonntag wird es richtig stürmisch. Roger Perret rechnet mit Sturmböen von bis zu 100 Kilometer pro Stunde. «Es handelt sich um einen Wintersturm, der immer mal wieder vorkommt. Mit grösseren Schäden rechnen wir nicht, aber es kann nicht schaden, wenn lose Gegenstände befestigt werden», so der Meteorologe bei Meteonews.

Daneben dürfte es auch immer wieder regnen, vor allem am Sonntag. Am Montag könnte sich dieser dann auch im Flachland zu einem Schneeschauer entwickeln. Neuschnee gibt es bereits am Samstag in den Bergen. Die Schneefallgrenze liegt bei 700 bis 800 Meter, steigt allerdings in der Nacht auf den Sonntag auf ca. 1500 Meter.

Nächste Woche geht dann wechselhaft weiter. Regen und Wolken wechseln mit ein paar Sonnenstrahlen ab. Gegen Mitte der Woche pendeln die Temperaturen dann um den Gefrierpunkt.

