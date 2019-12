Sturmtief wirbelt durch die Schweiz – Swiss-Flieger starten durch

In der Schweiz blasen am Samstag starke Winde durch die Gegend. Im Flachland muss mit Windböen zwischen 60 und regional 110 Kilometer pro Stunde gerechnet werden, in den Bergen können es gemäss Meteoschweiz gar bis 160 Kilometer pro Stunde sein.

Am Vormittag hatte der Flughafen Zürich mit den starken Winden zu kämpfen. Zwei Flugzeuge mussten die Landung abbrechen und durchstarten. Laut Skyguide Sprecher Vladi Barrosa handelte es sich dabei um zwei Maschinen der Swiss. «Ein Flieger landete anschliessend in Genf, der andere in Stuttgart.» Es sei durchaus möglich, dass es im Verlaufe des Tages weitere Durchstarts geben kann.

Sturmtief reisst im Kanton Bern Bäume um

Das Sturmtief Veiko rüttelt dabei auch an Eingemachtem: So gingen etwa bei der Kantonspolizei Bern zwischen 5.30 Uhr und 10 Uhr rund 20 Unwettermeldungen aus dem ganzen Kanton ein, wie die Kantonspolizei auf Twitter mitteilte, meist wegen umgestürzten Bäumen oder wegen weggewehten Gegenständen.

SRF Meteo gab für die nördliche Hälfte der Schweiz eine Warnung für grosser Unwettergefahr aus. Der Wetterdienst geht davon aus, dass der Südwestwind zwischendurch nachlässt, er aber bis Sonntagvormittag immer wieder stürmisch bläst.

Skirennen verschoben und abgesagt

Das Sturmtief wirbelt auch die Skiwelt durcheinander: Wegen Veiko wurde der Start des Weltcup-Super G der Frauen in Val d'Isères in Frankreich um eineinhalb Stunden nach hinten verschoben worden. Der Slalom der Männer wurde ganz abgesagt.

Bereits der Freitagabend wurde von starken Winden begleitet. In Schüpfen im Kanton Bern etwa wurden gemäss Meteonews 98 Kilometer pro Stunde (km/h) gemessen, auf dem Crap Masegn im Graubünden 135 km/h.

Veiko folgt auf den ersten grossen Schneefall dieses Winters, der auch über weite Teile des Flachlands eine dünne Schneedecke legte. Dieser Schneefall erhöhte die Lawinengefahr in den Bergen. Während sie in den meisten Gebieten erheblich ist, stieg sie im Wallis auf die zweithöchste Gefahrenstufe (gross) an, wie dem Lawinenbulletin des Instituts für Schnee- und Lawinenforschung zu entnehmen ist. (sho/sda)