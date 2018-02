200 Meter breite Zone in London wird evakuiert

Der Flughafen London City im Osten der britischen Hauptstadt ist am Sonntagabend nach der Entdeckung einer nicht explodierten Bombe aus dem Zweiten Weltkrieg geschlossen worden.

Wie die Polizei mitteilte, ist eine Operation zur Bergung im Gange. Alle für Montag geplanten Starts und Landungen seien gestrichen worden, erklärte Flughafenchef Robert Sinclair.

Latest flight update: London City Airport (LCY) remains closed for the duration of Monday 12 February 2018. Several SWISS flights from/to LCY are affected: https://t.co/MM25s0bYh0 — Swiss February 12, 2018

Swiss wird den Flughafen London City am Montag nicht anfliegen. Die Schweizer Fluggesellschaft streicht 13 Flüge von und nach London City. Auch BA CityFlyer ist von der Schliessung betroffen. Vier Flüge von Zürich nach London wurden von der Tochtergesellschaft von British Airways gestrichen.

UPDATED: Second World War ordnance found in the Thames by @LondonCityAir - road cordons in place and a number of nearby properties have been evacuated overnight as work at the site continues https://t.co/fhHEwMAMVe — Metropolitan Police (@metpoliceuk) 12. Februar 2018

Die Granate wurde während geplanten Bauarbeiten am Flughafen freigelegt, hiess es in der Erklärung der Polizei. Es werde während der Arbeiten zu Störungen im Flugverkehr kommen. Den Passagieren raten die Verantwortlichen, bis auf weiteres nicht zum Flughafen zu fahren.

Following the discovery of a World War Two ordnance in King George V Dock as part of planned development works, a 214m exclusion zone has been implemented as a precaution by the Met Police. As a result, London City Airport is currently closed. (1/3) — London City Airport (@LondonCityAir) 11. Februar 2018

Der London City Airport ist einer von mehreren Flughäfen im Grossraum London. Er befindet sich in den Docklands auf dem Gebiet des ehemaligen Hafenbeckens King George V Dock nahe dem Stadtzentrum und des Geschäftsviertels Canary Wharf.

All passengers due to travel from London City on Monday are advised to contact their airline for further information. Passengers are advised not to travel to the airport until further notice.(2/3) — London City Airport (@LondonCityAir) 11. Februar 2018

Das Gebiet wurde während der «The Blitz»-Angriffe im Zweiten Weltkrieg ab dem 7. September 1940 bombardiert. Bei der gefundenen Bombe soll es sich um eine 500-Kilo-Bombe handeln, wie der «Guardian» berichtet. «Wir beginnen nicht mit der Entschärfung, bevor nicht eine 214 Meter breite Zone evakuiert ist», zitiert die Zeitung einen Behördensprecher. Zahlreiche Strassen in dem Gebiet wurden gesperrt. Nach ersten Einschätzungen dauert die Operation noch bis am Dienstagmorgen.

The airport is cooperating fully with the Met Police, Royal Navy and London Borough of Newham (3/3) https://t.co/9ZD3jDFdOw — London City Airport (@LondonCityAir) 11. Februar 2018

(nxp/sda)