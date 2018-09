Tankstellendieb bringt die Beute zurück

Nach dem Raub die Reue: Im Bundesland Hessen kehrte ein reumütiger Tankstellendieb nach einem nächtlichen Überfall zum Tatort zurück und brachte seine Beute zurück. Wie die Polizei in Griesheim in der Nacht zum Samstag mitteilte, erbeutete der Mann am späten Freitagabend zunächst mehrere hundert Euro und flüchtete zu Fuss.

Nur wenig später meldete sich der Tankstellenmitarbeiter, der überfallen worden war, erneut bei der Polizei. Er berichtete, der Täter habe das erbeutete Bargeld wieder vor dem Eingang abgelegt. Auch danach sei er geflüchtet. Die Polizei leitete eine Fahndung nach dem Verdächtigen ein. (fal/sda)