Tief Axel sorgt für Überrschwemmungen

Der anhaltende Regen führte im Osten der Schweiz an mehreren Orten zu Überschwemmungen. Im Kanton St. Gallen mussten laut Angaben der Polizei in sieben Gemeinden die Feuerwehren ausrücken, vor allem weil Wasser in Häuser eingedrungen war.

Von den Überschwemmungen betroffen waren unter anderem der Hauptort St. Gallen. In Amden trat zudem ein Bach über die Ufer. Personen kamen laut Mitteilung der Polizei vom frühen Dienstag nach bisherigen Erkenntnissen nicht zu Schaden.

Die Wetterbehörde Meteoschweiz warnte für die Gebiete am zentralen und östlichen Alpennordhang – zwischen Zentral- und Ostschweiz – teils vor erheblicher Regengefahr. Laut SRF Meteo fielen in den vergangenen 24 Stunden verbreitet über 50 Millimeter Regen, im Klöntal im Kanton Glarus wurden gar 73 Millimeter gemessen.

Für die Flüsse Thur, Sihl und die Emme galt eine mässige Hochwassergefahr. Die Abflussspitzen sollen am Dienstagvormittag erreicht werden. Im Osten der Schweiz regnet es laut der Prognosen auch am Dienstag zum Teil immer wieder.

Vom Glarnerland, St. Galler Oberland, Seeztal, Appenzellerland - Alpstein, Rheintal, Vorarlberg, bis Nordbünden erwarten wir bis am Mittwoch Morgen zusätzlich 25 bis 50 Liter Regen. Die Hochwassersituation bleibt angespannt. https://t.co/2lv0pkxXAz, https://t.co/ukMOKW9ZVC pic.twitter.com/8VESp9Nmoj — MeteoNews (@MeteoNewsAG) 21. Mai 2019

Bahnstrecke Zürich - München unterbrochen

Auch in Deutschland sorgte das Tief «Axel» für heftige Regenfälle, beispielsweise im Allgäu. So ist auch die Bahnstrecke zwischen Zürich und München vom Dauerregen betroffen. So meldet die SBB, dass die internationalen Züge zwischen Lindau und München unterbrochen seien und ausfallen. Die Behörden ordneten den Aufbau einer Hochwasserschutzwand an, worauf die Bahn zwischen Kempten und Immenstadt gesperrt werden musste. Wann die Sperrung aufgehoben werden kann, war am Dienstagmorgen noch nicht absehbar.

Die Stadt Wangen im Allgäu löste Hochwasseralarm aus. Der Fluss Obere Argen, der durch die Stadt fliesst, habe den Auslösepegel für den Alarm von 2,30 Metern um 1.30 Uhr überschritten, sagte ein Sprecher der Stadt. Die Behörden setzten einen Hochwasser-Einsatzplan in Kraft, verteilten Sandsäcke und richteten ein Bürgertelefon sowie einen Liveticker ein.

In den Bundesländern Hessen und Nordrhein-Westfalen seien in sechs Stunden teilweise bis zu 50 Liter Regen pro Quadratmeter gefallen, teilte der Deutsche Wetterdienst mit. Im Alpenvorland hätten ausserdem mehrere Stationen vier bis neun Liter pro Stunde gemeldet.

(fal/sda/sz)