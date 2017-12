Tiroler Dorf entgeht knapp einer Tragödie

Nach einem Felssturz sind in Österreich mehrere Dutzend Anwohner in einem Tal von der Aussenwelt abgeschnitten. Nach Angaben der Polizei stürzten in der Gemeinde Vals knapp 40 Kilometer südlich von Innsbruck am Heiligabend riesige Mengen Fels und Erdreich samt Bäumen auf einer Länge von bis zu 150 Metern auf eine Zufahrtsstrasse.

Der Rundfunk ORF berichtete, dass kurz vor dem Felssturz Familien die Stelle auf dem Weg zur Mitternachtsmesse passiert hatten.

Aus zwölf nahegelegenen Häuser wurden vorsichtshalber 36 Einwohner in Sicherheit gebracht, wie die Polizei berichtete. 70 bis 80 Menschen waren durch die Sperrung der Strasse von der Aussenwelt abgeschnitten. Gefahr bestand für sie nach diesen Angaben aber nicht.

Die Gemeinde Vals hat 537 Einwohner und liegt im Tirol im Bezirk Innsbruck-Land. Karte: Google (woz/sda)