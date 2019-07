Tödlicher Stoss vor einen ICE: War es ein Nachahmungstäter?

In Frankfurt ist ein achtjähriger Knabe vor einen einfahrenden Intercity-Express gestossen und getötet worden. Was bisher zur Bahnsteig-Attacke bekannt ist:

Die Tat

Als im Frankfurter Hauptbahnhof am Montagmorgen ein ICE einfährt, stösst ein Mann unvermittelt eine Frau und dann deren achtjährigen Sohn vor den Zug. Die 40-jährige Mutter kann sich im letzten Moment von den Gleisen retten, der Bub wird vom Zug erfasst und stirbt. Der Täter versucht danach auch noch eine 78-jährige Frau auf die Gleise zu stossen, dies aber erfolglos. Die Seniorin erleidet einen Schock und Verletzungen an der Schulter. Auch die 40-jährige Mutter erleidet einen schweren Schock, ist körperlich aber praktisch unverletzt.

Der Täter

Der Täter ist ein 40-jähriger Eritreer, der im Kanton Zürich wohnhaft ist, wie die Frankfurter Staatsanwaltschaft mitteilt. Der Mann ist verheiratet, hat drei Kinder und wohnt seit 2006 in der Schweiz. Er hat eine Niederlassungsbewilligung, wie die Kantonspolizei Zürich auf Twitter schreibt. Nach der Tat versuchte er vom Bahnhof zu fliehen, wurde aber von einem Polizisten in zivil und weiteren Passanten festgehalten und kurz darauf festgenommen. Er war erst wenige Tage vor der Tat mit dem Zug von Basel nach Frankfurt gefahren. Wo er sich seither aufgehalten hat, ist aber nicht bekannt.

Am Dienstagnachmittag um 16 Uhr will die Kantonspolizei Zürich an einer Medienkonferenz über den Täter und den Vorfall in Frankfurt informieren.

Die Parallele

Der Tod des Achtjährigen sorgt für Entsetzen, auch weil sich neun Tage zuvor ein ähnlicher Fall ereignet hatte. In Voerde, rund 40 Kilometer nördlich von Düsseldorf, stiess ein 28-jähriger Mann eine 34-jährige Frau vor einen Zug – nach ersten polizeilichen Erkenntnissen völlig unvermittelt, ohne vorherigen Kontakt. Die Mutter einer 13-jährigen Tochter starb, der Täter ist in Haft. Ein Motiv ist bislang nicht bekannt. Der Verhaftete ist Serbe mit kosovarischer Herkunft und wurde in Deutschland geboren. Offenbar sollen bei ihm Kokainrückstände im Blut nachgewiesen worden sein. Der 28-jährige in Deutschland geborene Serbe war polizeilich bereits bekannt und in den Wochen zuvor bereits gewalttätig geworden.

Das Motiv

Der Eritreer hat gegenüber den Frankfurter Behörden ausser seinen Personalien noch keine Angaben gemacht, zum Motiv liegt daher noch keine Erkenntnis vor. Er wird noch am Dienstag dem Haftrichter vorgeführt, ihm wird Mord und zweifacher Mordversuch vorgeworfen. Bei einer Verurteilung droht ihm lebenslange Haftstrafe, wie die Staatsanwaltschaft mitteilte. Momentan werden Zeugen befragt und Videomaterial ausgewertet.

Die Tat spreche dafür, dass man an eine psychische Erkrankung denke, sagte die Frankfurter Oberstaatsanwältin Nadja Niesen an einer Pressekonferenz am Dienstagmorgen. Der Täter werde deshalb im Verlaufe der Ermittlungen auch psychiatrisch begutachtet.

Zum Vorfall im deutschen Wächtersbach, wo ein Eritreer aus rassistischen Motiven angeschossen und schwer verletzt wurde, sieht die Frankfurter Staatsanwaltschaft derzeit keinen Zusammenhang.

Das sagen Experten

Voerde und Frankfurt, zwei Vorfälle in zehn Tagen: In beiden Fällen handelt es sich beim Täter um einen Mann, die Opfer sind Frauen und ein Kind. Was trieb die verheirateten Familienväter dazu, ihnen wildfremde Menschen vor einen Zug zu stossen? Weshalb suchten sie sich gerade diese Opfer aus?

Die Behörden können noch keine Antworten darauf geben. Experten vermuten, dass die beiden Fälle aufgrund der zeitlichen Nähe und der Ähnlichkeit der Tatausführung einen Zusammenhang haben könnten – und der Vorfall von Frankfurt eine Nachahmungstat war. «Es gibt immer wieder Begehungsweisen, die sozusagen in Mode kommen», sagt der Kriminologe Rudolf Egg zu Focus Online.

Auch der Kriminologe Thomas Feltes von der Ruhr-Universität Bochum sieht Parallelen zwischen den beiden Fällen, wie er gegenüber The World News sagt. Er verweist auf den sogenannten Marilyn-Monroe-Effekt, wie das in der Kriminologie bezeichnet werde. Nach deren Selbstmord habe es in den USA verstärkt Nachahmer gegeben, die ebenfalls Suizid begingen. Durch die Berichterstattung über den Mord in Voerde könnte nun auch der Täter von Frankfurt womöglich auf diese Idee gebracht worden sein, sagt der Kriminologe.

Feltes meint zudem, dass ein psychiatrisches Problem des Täters vorliegen könnte. «Flüchtlinge leiden manchmal unter Wahnvorstellungen, die auf Kriegserlebnisse in ihren Heimatländern zurückzuführen sind. Diese Wahnvorstellungen können sich aus heiterem Himmel Bahn brechen»

Die Folgen

In Deutschland warnte der stellvertretende Bundesvorsitzende der Gewerkschaft der Polizei (GdP), Jörg Radek, vor Nachahmungstätern. Aus Grossstädten wie Berlin seien Fälle sogenannter S- und U-Bahn-Schubser schon länger bekannt. «Die Polizei versucht sich nach jedem Fall präventiv besser einzustellen. Bei Taten, die vorsätzlich geschehen, stösst sie jedoch an ihre Grenzen», sagte Radek. Angesichts von 5600 Bahnhöfen und Haltestellen in Deutschland dürfe nicht mit schnellen Lösungen gerechnet werden. «Die sind alle so unterschiedlich strukturiert, dass es schwer sein dürfte, ein Konzept für alle zu entwickeln.» (anf)