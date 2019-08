Tropennacht endet mit heftigen Gewittern

Nach dem bisher heissesten Augusttag mit bis zu 35 Grad in der Region Basel, Genf sowie im Zentralwallis, fielen die Temperaturen in der Nacht auf Samstag vielerorts nicht unter 20 Grad gefallen.

Am Morgen sind dann zum Teil heftige Gewitter über die Schweiz gezogen. Nun bessert sich das Wetter langsam. Während am Morgen und Mittag noch mit Niederschlägen gerechnet werden muss, zeigt sich gegen Nachmittag auch ab und zu wieder mal die Sonne.

Aktuell liegt die #Kaltfront bereits im Ostteil der Schweiz. Hinter der Kaltfront bessert sich das Wetter und die nassen Abschnitte lassen nach. Am Nachmittag gibt es aus Westen auch wieder zunehmend sonnige Abschnitte. Im Süden kommt es bis in die Nacht hinein zu Gewittern. (ps) pic.twitter.com/OpG5Stndek — MeteoNews (@MeteoNewsAG) August 10, 2019

Am Samstag gibt es im Norden noch etwa 22 bis 25 Grad. Die Chancen für eine trockene Street Parade sind intakt. Die Gewitterneigung steigt am Nachmittag hauptsächlich im Süden an.

Am Sonntag stellt sich dann wieder wärmeres und recht sonniges Wetter ein, bereits am Montag ist es dann aber wieder deutlich kühler mit teilweise kräftigen gewittrigen Regengüssen. Dabei kommen grössere Regenmengen zusammen, lokal sind sogar Überflutungen möglich.

Veranstaltung abgebrochen

An der Fête des Vignerons in Vevey VD ist am Freitagabend eine Aufführung abgebrochen worden. Als Ursache für das Vorgehen gaben die Veranstalter starken Regen an. Die Aufführung sei aufgrund eines Unwetters um 22.49 Uhr unterbrochen worden, sagte eine Mediensprecherin des Winzerfestes in der Nacht auf Samstag gegenüber der Nachrichtenagentur Keystone-SDA.

Auch in anderen Gegenden der Schweiz gab es Unwetter in der Nacht auf Samstag. So löste die Meteocentrale am späten Freitagabend etwa eine Unwetterwarnung der Stufe Rot für Luzern aus. Es bestünde die Gefahr von Hagel, von Starkregen und von schweren Sturmböen, schrieb die Organisation in einer Medieninformation.

