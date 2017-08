Trumps direkter Blick in die Sonne erntet Spott

Wie Millionen US-Bürger hat sich US-Präsident Donald Trump die totale Sonnenfinsternis nicht entgehen lassen – und dabei zum Entsetzen seines Umfeldes kurzzeitig ohne die obligatorische Schutzbrille in die Sonne gestarrt.

Nicht nur Experten warnen vor ernsthaften Augenschäden bei einem direkten Blick in die Sonne während einer Sonnenfinsternis, auch der eigene Stab versuchte, den Präsidenten auf die Gefahr hinzuweisen. «Schauen Sie nicht hin!», rief ein Mitarbeiter, als Trump am Montag von einem Balkon des Weissen Hauses aus den Blick ungeschützt gen Himmel richtete. Sogar Tochter Ivanka hatte eine Erinnerung, die Brillen aufzusetzen, auf Twitter gepostet.

Trumps Blinzler sorgt auf Twitter für Gespött. So schreibt ein User: «Er dachte, die Warnungen seien Fake-News.»

President Trump sneaks a peek at the #SolarEclipse2017 after taking off his protective glasses pic.twitter.com/sqhhV93LYF — NBC News (@NBCNews) 21. August 2017

Ein weiterer Twitter-User impliziert gar eine Auflehnung gegen alle Wissenschaftler. «Die Wissenschaft: ‹Schau nicht direkt in die Sonne während einer Sonnenfinsternis.› Trump: ‹Nimm meine Brille.›»

Scientists: Don't look straight at sun during eclipse.

Trump: Hold my glasses. pic.twitter.com/3MySTJYq4d — Dan Worthington (@danWorthington) 21. August 2017

Eine andere Userin imitiert Trumps Sprache: «Meine Augen sind die besten. Ich habe die besten Augen. Niemand kann die Sonnenfinsternis so sehen wie ich. Glaub mir – Trump über die Sonnenfinsternis 2017.»

"My eyes are the best. I have the best eyes. Nobody can see the eclipse like me. Believe me."- Trump on Eclipse 2017. https://t.co/0rWxbSFJ7r — Tricia Fairness (@LadybugTrish1) 21. August 2017

Der Fantasie scheinen keine Grenzen gesetzt. «Eine Sekunde früher, Melania im Flüsterton: ‹Man sagt, Obama hatte Angst davor, die Sonne anzuschauen.›»

: they say obama was afraid to look at the sun pic.twitter.com/FprwIEA9qU — Kilgore Trout (@KT_So_It_Goes) 21. August 2017

Das Cover mit Trumps Blinzler und der zweideutigen Überschrift «Nicht zu hell!» zierte gar die «New York Daily News».

New York Daily News trolls Trump for staring at eclipse: "Not too bright!" https://t.co/gfI5wkOcwt pic.twitter.com/LesyV8FlHR — The Hill (@thehill) 22. August 2017

(sep)