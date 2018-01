Tsunami-Warnung für Hawaii aufgehoben

Ein starkes Erdbeben hat sich vor der Küste von Alaska ereignet. Die US-Erdbebenwarte USGS gab die Stärke am Dienstag mit 7,9 an. Zuvor war von der Stärke 8 die Rede gewesen. Die Behörden gaben eine Tsunami-Warnung aus. Sie galt für einen grossen Bereich der Küsten von Alaska, der kanadischen Provinz British Columbia und Hawaii.

Für Hawaii wurde die Warnung mittlerweile wieder aufgehoben. «Auf Basis aller verfügbaren Daten besteht keine Tsunamigefahr für den Bundesstaat Hawaii», hiess es in der Mitteilung des US-Wetterdienstes. Die Warnungen für die Küste Alaskas und die Westküste Nordamerikas blieben laut der Website des Wetterdienstes jedoch zunächst in Kraft.

In den sozialen Medien berichteten Menschen, das Beben sei noch in Hunderten Kilometern Entfernung in Anchorage, der grössten Stadt Alaskas, zu spüren gewesen. Berichte über mögliche Schäden lagen zunächst nicht vor.

Bewohner müssen sich in Sicherheit bringen

Der Erdstoss wurde 280 Kilometer südöstlich der Insel Kodiak registriert. Der Nationale Wetterdienst sandte eine Warnung auf Mobiltelefone in Alaska: «Notfallwarnung. Tsunamigefahr an der Küste. Begeben Sie sich auf höheres Gebiet oder ins Inland.»

Die Behörden auf Kodiak riefen Bewohner niedrig gelegener Bereiche auf, sich in Sicherheit zu bringen. Ein Bewohner von Sitka im Südosten Alaskas sagte, in der Stadt seien nach dem Alarm per Mobiltelefon auch Sirenen ertönt.

tsunami sirens going off in kodiak after the earthquake, i usually only ever hear the weekly siren test at 2pm on wednesdays so hearing it at 1am on tuesday is actually terrifying!! pic.twitter.com/ea5y7U6xnf