U-Boot-Bauer Madsen zu lebenslanger Haft verurteilt

Ein Gericht in Kopenhagen hat am Mittwoch das Urteil im Prozess gegen den dänischen Erfinder Peter Madsen gefällt. Der 47-Jährige wird mit lebenslanger Haft für den Mord an der Journalistin Kim Wall bestraft. Es ist die Höchststrafe.

Das Gericht in Kopenhagen folgte mit seinem Urteil der Forderung der Staatsanwaltschaft. Der 47-Jährige wurde schuldig befunden, die 30-jährige Wall im August auf seinem U-Boot sexuell missbraucht, ermordet und zerstückelt zu haben.

Nach seiner Verurteilung ging Madsen noch am selben Tag in Berufung. Das sagte seine Verteidigerin am Mittwoch in Kopenhagen.

Der U-Boot-Bauer hat nach Auffassung der Anklage mit der grausamen Tat «das perfekte Verbrechen» begehen wollen. Madsens Verteidigung bemängelte dagegen die schwache Beweislage und warf der Anklage vor, eine «Horror-Geschichte ohne Fakten» aufgetischt zu haben.

«Narzisstische Züge»

Der Angeklagte bestritt den Vorwurf der Staatsanwaltschaft, Wall an Bord seines U-Boots ermordet zu haben, um seine sexuellen Fantasien auszuleben.

Die Ankläger zeichneten von Madsen das Bild eines «sexuell perversen Sadisten mit narzisstischen und psychopathischen Zügen». Neben Mord wirft sie ihm schweren sexuellen Missbrauch sowie Leichenschändung vor. Das geforderte Strafmass bedeutet in Dänemark durchschnittlich 16 Jahre hinter Gittern. (oli/AFP)