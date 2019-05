Überfall auf Luxushotel: Angreifer töten mindestens eine Person

Mehrere Bewaffnete haben am Samstag ein Luxushotel in der südpakistanischen Stadt Gwadar gestürmt und mindestens einen Menschen erschossen. Drei bewaffnete Männer seien in das Hotel eingedrungen und hätten geschossen, sagte ein Militärsprecher.

Beim Toten handele es sich um einen Wachmann. Die Separatistengruppe Befreiungsarmee von Belutschistan bekannte sich im Kurzbotschaftendienst Twitter zum Überfall.

Die Angreifer seien in den Treppenhäusern «umstellt», sagte der Militärsprecher. Die Gäste seien in Sicherheit. Der Einsatz dauere an.

Zuvor hatte der Provinz-Innenminister Ziaullah Langu von «bis zu vier bewaffneten Männern» gesprochen, die in das Pearl Continental Hotel in Gwadar eingedrungen seien und «das Feuer eröffnet» hätten. Er sprach von «mehreren Leichtverletzten». Die Mehrheit der Gäste des Fünf-Sterne-Hotels sei in Sicherheit gebracht worden. Von Seiten der Polizei hiess es dagegen, in dem Gebäude habe sich nur Personal aufgehalten.

#UPDATE At least one person has been killed after three gunmen stormed a five-star hotel in the southwestern Pakistani city of Gwadar, the military says https://t.co/kZRrtO5OF1 — AFP news agency (@AFP) May 11, 2019

Das Hotel gehört zu einem millionenschweren chinesischen Infrastrukturprojekt in der Hafenstadt. Gwadar liegt in der pakistanischen Unruheprovinz Belutschistan.

Die Stadt ist ein Standort des chinesischen Mega-Infrastrukturprojektes «Neue Seidenstrasse». Bereits eröffnet wurde ein «Wirtschaftskorridor» zwischen dem Hafen der Stadt am Arabischen Meer und Kaschgar in der nordwestchinesischen Provinz Xinjiang.

Bestandteil sind eine knapp 400 Kilometer lange Autobahn von Peschawar nach Karachi, die dieses Jahr fertig werden soll, ein Flughafen und ein Spital in Gwadar sowie Wasserkraftwerke.

Pakistan hofft auf Ankurbelung seiner Wirtschaft. Viele Bewohner der Provinz fühlen sich jedoch von den Profiten, die derartige Projekte bringen, ausgeschlossen. Erst vor drei Wochen hatten in Belutschistan bewaffnete Männer 14 Buspassagiere erschossen. Zu dem Überfall bekannt sich eine Separatistengruppe.

(oli/sda)