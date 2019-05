Undank ist der Retter Lohn

Eine Schneeschuhtour auf den Schönkahler wird in Führern als «leicht und unkompliziert» beschrieben. Der 1688 Meter hohe Berg in den Allgäuer Alpen ist oft dementsprechend stark frequentiert, auch bei nicht so guten Verhältnissen. Es gibt dort kaum hochalpine Gefahren – weder Gletscherspalten noch technisch schwierige Stellen.

Dennoch kann man auch an so einem verhältnismässig harmlos wirkenden Gipfel ernsthaft in Bergnot geraten. Für zwei deutsche Schneeschuhwanderer, die am 3. Februar vom Tannheimer Tal aus mit Schneeschuhen zum Schönkahler aufgebrochen waren, endete der Ausflug dramatisch.

Die Männer waren mittags los marschiert und hatten sich später beim Abstieg im dichten Schneetreiben verirrt. An dem Tag galt Lawinenwarnstufe 3 in der Region («erhebliche Gefahr»). Gegen 18.30 Uhr alarmierten die Schneeschuhwanderer die Bergrettung, weil sie nicht mehr den sicheren Rückweg fanden. Die Einsatzleitung entschied, drei Suchtrupps loszuschicken. 15 Helfer suchten im Dunkeln nach den Wintersportlern – zum Glück erfolgreich.

Unverletzt geborgen

Die beiden Männer wurden mit warmer Kleidung und heissen Getränken versorgt und spätabends unverletzt ins Tal gebracht. So weit, so gut – doch die Geschichte, die nun am Rande der Jahreshauptversammlung der Tiroler Bergrettung öffentlich wurde, hatte ein unerfreuliches Nachspiel.

Die Bergrettung Tannheim schickte, wie in solchen Fällen üblich, eine Rechnung für den Einsatz an die deutschen Schneeschuhgeher. Doch einer der beiden Geretteten, ein Anwalt aus Augsburg, wollte die geforderten 2261 Euro nicht zahlen und drohte mit einer Klage. Er kritisierte vor allem die hohe Zahl der Einsatzkräfte. Zwei Bergretter mit einer Lampe hätten seiner Meinung nach für den Einsatz gereicht, die Rechnung sei viel zu hoch.

«Wir empfinden das so, dass uns juristisch eins vor den Latz geknallt wurde.»Hermann Spiegl, Landesleiter der Tiroler Bergrettung

Es seien bewusst «überhöhte Kosten für Einsätze bei Touristen» angesetzt worden, zitiert die Zeitung aus dem Schreiben des Anwalts. In Österreich ist die Empörung gross, seit die «Kronen-Zeitung» berichtete.

«Wir empfinden das so, dass uns juristisch eins vor den Latz geknallt wurde», sagt Hermann Spiegl, Landesleiter der Tiroler Bergrettung. Zudem sei der Brief ziemlich von oben herab formuliert gewesen: «Jemand, der sich in einer alpinen Notlage befindet, hat nicht zu entscheiden, wie die Rettungsorganisation ihren Einsatz anlegt.» Schon bei der Rettung hätten sich die Wanderer nicht gerade kooperativ gezeigt und sich nicht an die Aufforderung gehalten, an dem Ort zu bleiben, an dem ihr Handy beim Absetzen des Notrufs geortet worden war. Das erschwerte die Suche dann zusätzlich.

Spenden für die Bergrettung

2261 Euro seien objektiv gesehen nicht besonders viel, findet Spiegl von der Tiroler Bergrettung. Vor allem, wenn man bedenkt, dass Rettungsaktionen am Berg bei schlechtem Wetter sehr aufwendig und unter Umständen auch für die Bergretter lebensgefährlich sein können, etwa bei Lawinengefahr.

Als Reaktion auf den Fall im Tannheimer Tal gingen Spenden für die Tiroler Bergrettung von Personen aus Deutschland ein, die sich für das Verhalten ihrer beiden Landsleute schämten. Und inzwischen sei die Rechnung für den Einsatz im Tannheimer Tal auch beglichen worden, sagt Hermann Spiegl. Der Fall ist also erledigt – wenn es auch nicht so «leicht und unkompliziert» war wie der Normalweg zum Schönkahler.

(Redaktion Tamedia)