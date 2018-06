Unterwäsche für Sir Christopher

Wie kann man einen angegrauten britischen Abgeordneten ordentlich beschämen? Indem man ihm eine Leine voll Damenunterwäsche vor die Bürotür hängt. Die Höschen-Girlande, unter der der Tory-Parlamentarier Sir Christopher Choke diese Woche zu seinem Arbeitsplatz in Westminster durchgehen musste, vermochte ihren Zweck jedenfalls zu erfüllen. Betreten erklärte Chope, alle Welt habe ihn falsch verstanden. Er sei, beteuerte er, durchaus nicht «irgendwie pervers».

Begonnen hatte die kuriose Geschichte mit einer weithin populären Initiative gegen «Up-skirting». Immer mehr Frauen in Grossbritannien beklagen sich darüber, dass Voyeuristen mit dem Handy heimlich unter Kleider und Röcke fotografierten. Nicht selten werden die Bilder online gestellt.

Eine Journalistin, der das im vorigen Sommer bei einem Musikfestival in London passierte, musste sich von der Polizei sagen lassen, dass es keine gesetzliche Handhabe gebe, um gegen eine derartige Verletzung der Privatsphäre vorzugehen. Gleichermassen empört, nahm sich die liberale Unterhaus-Abgeordnete Wera Hobhouse im Parlament der Sache an.

Hobhouse brachte eine sogenannte private Gesetzesvorlage ein, derzufolge «Upskirting» künftig mit bis zu zwei Jahren Gefängnis bestraft werden könnte. Abgeordnete aller Parteien und die gesamte Presse applaudierten ihr. Nur eben Sir Christopher Chope nicht. Der legte, wie es bei privaten Initiativen möglich ist, mit dem Ruf «I object» Widerspruch ein gegen den Willen aller anderen Abgeordneten – und stoppte so die Behandlung der Vorlage im Parlament abrupt.

Selbst Parteikollegen forderten den querköpfigen Konservativen auf, sich «zu schämen». Einem Kollegen kam Chope «wie ein Dinosaurier» vor. Auch unter Tory-Veteranen wollte niemand mit dem «Saboteur» identifiziert werden. Manche Oppositionspolitikerinnen wurden noch deutlicher. Sie rieten Tory-Chefin Theresa May, den 71-Jährigen am besten gleich aus der Partei zu werfen, da ihm offenbar die Empörung der Betroffenen gleichgültig war.

Theresa May ist enttäuscht

Chope fand das Strafgericht, das über ihn hereinbrach, völlig übertrieben. Man habe ihn, klagte er, «zum Sündenbock» gemacht. Er habe ja nur etwas gegen die Eile gehabt, mit der die Vorlage durchgedrückt werden sollte. Gegen das Gesetz selbst habe er im Grunde nichts. Die späte Beteuerung half Chope jedoch wenig. Selbst Theresa May fand die Aktion ihres Hinterbänklers «enttäuschend». Notgedrungen stellte sich May hinter Hobhouse, die liberale Antragstellerin. Die Regierung will der Gesetzesvorlage nun offiziellen Status verleihen und sie diesen Donnerstag erneut im Unterhaus einbringen. Noch vor der Sommerpause soll das Gesetz dann verabschiedet sein im House of Commons. So lange steht Sir Christopher erst einmal weiter am Pranger. Die Wäsche-Girlande an der Bürotür erinnert ihn daran.

(Tages-Anzeiger)