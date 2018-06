Unwetter: Feuerwehr rückt im Baselbiet 80 Mal aus

Am Abend und in der Nacht auf Dienstag sind laut Meteonews lokal heftige Gewitter möglich. Auch Starkregen, Hagel und Sturmböen sind nicht ausgeschlossen.

In der Region um Bern gilt eine starke Unwetterwarnung. Betroffen ist unter anderem das Emmental. Bei der Kantonspolizei Bern gingen bereits rund 30 Meldungen ein, vor allem wegen überfluteten Kellern.

Im Gantrischgebiet zog die Gewitterfront am späten Nachmittag vorbei. Hier war vor allem starker Hagel die Folge, wie Bilder aus Schwarzenburg zeigen:

Im Rathaus heute ein totales Nonstop-Gehetze für mich und von zu Hause diese Meldung...

Ade ihr lieben Früchte und ade liebes Gemüse.???????????????? pic.twitter.com/9FOMAgww4Y — Sarah Gabi (@sarah_gabi_) June 4, 2018

Im Baselland war die Feuerwehr den ganzen Abend auf Trab. Dutzende Keller und Einstellhallen wurden überschwemmt. Verletzt wurde nach Polizeiangaben niemand.

Insgesamt 80 Mal musste die Feuerwehren in der ganzen Region ausrücken, wie die Kantonspolizei Basel-Landschaft am Abend mitteilte. Besonders betroffen von den Regenfällen waren die Gemeinden Allschwil und Schönenbuch. Auch in Oberwil und Biel-Benken mussten die Feuerwehren zahlreiche Einsätze leisten. Die Höhe des Sachschadens ist noch unklar.

In der Stadt Zürich, in Winterthur, dem Tösstal, im Zürcher Oberland, im Unteren Toggenburg und im Kanton Glarus besteht Gefahr vor Blitzeinschlägen.

Im Raum Bern und im Raum Zürich/Ostschweiz warnen Meteorologen vor Starkregen und Blitzschlägen. (Karte: Meteonews)

Am Dienstag ab geht es ab dem Nachmittag mit dem nassen Wetter weiter. Besonders in den Bergen und im Süden sind Platzregen und Gewitter möglich. (oli)