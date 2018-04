Vanessa Mai verletzt sich schwer auf der Bühne

Bei einem Unfall mit einem Tänzer vor einem Auftritt in Rostock hat sich Vanessa Mai am Samstagabend schwer am Rücken verletzt, wie «Bild am Sonntag» berichtet. Die 25-Jährige hat kurz das Bewusstsein verloren und musste von einem Notarzt künstlich beatmet werden. Danach wurde sie ins Spital gebracht.

Das Konzert in Rostock sei kurzfristig abgesagt worden, berichtet die Zeitung. Über den aktuellen Zustand der Sängerin wurde noch nichts bekannt.

Am Vortag postete Mai noch Aufnahmen von ihren aktuellen Proben auf Instagram und Twitter.

#diereisebeginnt Ein Beitrag geteilt von VANESSA MAI (@vanessa.mai) am Apr 20, 2018 um 3:38 PDT

