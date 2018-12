Verdächtiger in Mordfall Peggy aus U-Haft entlassen

Ein vor zwei Wochen im Mordfall Peggy festgenommener Tatverdächtiger ist am Montag aus der Untersuchungshaft entlassen worden. Der Haftbefehl gegen den 41-Jährigen sei vom Amtsgericht Bayreuth aufgehoben worden, erklärten die Staatsanwaltschaft Bayreuth und das Polizeipräsidium Oberfranken.

Die neun Jahre alte Peggy war im Jahr 2001 spurlos verschwunden, 2016 wurden ihre sterblichen Überreste entdeckt. Die Leiche der aus dem fränkischen Lichtenberg stammenden Schülerin war zufällig von einem Pilzsammler gefunden worden. Am Fundort der Leiche fanden die Ermittler Torf und Farbreste, die auf den nun Entlassenen deuteten.

Bei seiner Vernehmung gab der aus der Region des Mädchens stammende Mann im September zu, die Leiche am Tag des Verschwindens von einem Mann übernommen zu haben. Er gestand auch, das tote Kind in ein Waldstück in Thüringen gebracht und dort abgelegt zu haben.

Der Mordfall Peggy zählt mit einer Vielzahl an Wendungen zu den mysteriösesten Kriminalfällen in Deutschland. In dem Fall gab es auch eine Reihe von Justizpannen. So ging die Polizei mit der Information nach aussen, dass DNA-Spuren des NSU-Mitglieds Uwe Böhnhardt am Fundort von Peggys Leiche entdeckt worden seien. Dies erklärte sich dann aber mit einer Verunreinigung von Gerätschaften der Polizei. (red/AFP)