Verdächtiger in Mordfall Peggy festgenommen

Im mysteriösen Mordfall Peggy ist ein Tatverdächtiger festgenommen worden. Der bereits seit September im Fokus der Ermittler stehende Manuel S. gilt nun als dringend tatverdächtig, Peggy im Mai 2001 selbst getötet zu haben oder bei der Tötung dabei gewesen zu sein, wie das Polizeipräsidium Oberfranken und die Staatsanwaltschaft Bayreuth am Dienstag mitteilten.

Der nach der Eröffnung des Haftbefehls in Untersuchungshaft genommene 41-Jährige liess den Angaben zufolge den Tatvorwurf über seinen Verteidiger bestreiten. Angaben habe er ansonsten gegenüber den Ermittlern nicht gemacht.

Auf die Spur von S. waren die Ermittler im September durch eine aufwändige Untersuchung von Spuren vom Fundort der sterblichen Überreste des Mädchens gekommen. Die Leiche der aus dem fränkischen Lichtenberg stammenden Schülerin war 2016 zufällig von einem Pilzsammler gefunden worden. Am Fundort der Leiche fanden die Ermittler Torf und Farbreste, die auf S. deuteten.

Bei seiner Vernehmung gab der aus der Region des Mädchens stammende Mann im September zu, die Leiche am Tag des Verschwindens von einem Mann übernommen zu haben. Er gestand auch, das tote Kind in ein Waldstück in Thüringen gebracht und dort abgelegt zu haben.

Reihe von Justizpannen

Wie die Ermittler nun mitteilten, verglichen sie die Aussagen des Manns vom September sorgfältig im Zusammenhang mit den bei dem Mann beschlagnahmten Beweismitteln. Im Ergebnis seien «wesentliche Angaben des Beschuldigten» nicht mit den weiteren Ermittlungsergebnissen in Einklang zu bringen. Vor allem der von S. behauptete Anlass der Leichenübergabe und der geschilderte Geschehensablauf seien falsch. Es habe sich so der Mordverdacht ergeben.

Motiv könnte sein, mit der Tötung eine zuvor begangene Straftat zu verdecken. Um welche Straftat es sich handeln könnte, teilten die Ermittler nicht mit. Allerdings ergaben bereits frühere Ermittlungen einen sexuellen Missbrauch an dem Mädchen.

So soll sich auch ein 2004 in einem ersten Prozess als Peggys Mörder verurteilter geistig behinderter Mann an dem Mädchen vergangen haben. Dieser wurde zehn Jahre später in einem spektakulären Wiederaufnahmeverfahren vom Mordvorwurf freigesprochen. Der nun festgenommene Mann soll ein Freund dieses Manns gewesen sein.

Der Mordfall Peggy zählt mit einer Vielzahl an Wendungen zu den mysteriösesten Kriminalfällen in Deutschland. In dem Fall gab es auch eine Reihe von Justizpannen. So ging die Polizei mit der Information nach aussen, dass DNA-Spuren des NSU-Mitglieds Uwe Böhnhardt am Fundort von Peggys Leiche entdeckt worden seien. Dies erklärte sich dann aber mit einer Verunreinigung von Gerätschaften der Polizei. (sep/AFP)