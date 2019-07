Verletzte bei Grossfeuer in Kraftwerk bei Moskau

In einem Kraftwerk in Mytischtschi nahe Moskau ist am Donnerstag laut Berichten russischer Fernsehsender ein Grossfeuer ausgebrochen. Den Bildern zufolge schossen Flammen rund 50 Meter in die Höhe. Wie russische Nachrichtenagenturen unter Berufung auf Behördenvertreter meldeten, wurden bei dem Brand mindestens sechs Menschen verletzt. Russische Newsportale vermuten, dass ein Gastank explodiert ist. Das Kraftwerk sei seit 1992 in Betrieb und werde überwiegend mit Naturgas betrieben.

Betroffen war das Kraftwerk Nummer 27 in einem Vorort, das Strom für Teile Moskaus und der Region um die russischen Hauptstadt mit Strom versorgt. Nach Angaben des russischen Energieministeriums wurde das Feuer durch Gas verursacht. Nähere Angaben lagen zunächst nicht vor.

Wie Moskaus Bürgermeister Sergej Sobjanin im Kurzbotschaftendienst Twitter schrieb, waren 50 Feuerwehrfahrzeuge im Einsatz, um das Feuer zu bekämpfen. Flammen und Rauch waren von der Hauptstadt aus zu sehen. Nach Behördenangaben breitete sich der Brand auf einer Fläche von rund 200 Quadratmetern aus. Eine Autobahn wurde gesperrt.

(Video: Youtube/Sputnik)

#UPDATE: The fire at Thermal Power Station-27 in #Mytischi covered 200 sq.m and at least eight people suffered in a massive fire, the injured are employees of a nearby service center.