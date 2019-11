Verletzte bei Messerangriff in Den Haag

Im Zentrum von Den Haag stach am Freitagabend ein Mann mit einem Messer um sich und verletzte drei Menschen. Das teilte die niederländische Polizei am Abend per Twitter mit.

Medizinische Hilfsdienste seien zum Ort des Geschehens geeilt, meldete die niederländische Nachrichtenagentur ANP. Der Vorfall ereignete sich in einem Einkaufsviertel. Die Polizei fahndete am Abend eigenen Angaben zufolge nach einem Mann im Alter von etwa 45 bis 50 Jahren; sie beschrieb ihn als Nordafrikaner. Der Hintergrund der Tat ist noch unklar.

Den Haag ist Parlaments- und Regierungssitz des Landes. Hauptstadt ist Amsterdam.

Bij het steekincident aan de #GroteMarktstraat zijn er drie personen gewond geraakt. Heeft u iets gezien van dit incident, of hebt u camerabeelden of ander beeldmateriaal? Meld dit dan via 0900-8844. — Politie Den Haag eo (@POL_DenHaag) November 29, 2019

Der Vorfall ereignete sich nur wenige Stunden nach einer Terrorattacke in London. Dort waren bei einem Messerangriff zwei Menschen getötet und drei weitere verletzt worden. Der mutmassliche Angreifer wurde von der Polizei erschossen.

