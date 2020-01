Vermisste 17-Jährige tot aufgefunden

Ein 17-jähriges Mädchen aus Baulmes VD, das kurz nach Weihnachten 2019 als vermisst gemeldet worden ist, ist am Montag in Yverdon tot aufgefunden worden. Das bestätigt die Kantonspolizei Waadt am Dienstagnachmittag.

Der 19-jährige Ex-Freund des Opfers wurde unter dringenden Tatverdacht festgenommen. Er befindet sich in Untersuchungshaft. Die junge Afghanin galt seit dem Nachmittag des 27. Dezember als vermisst. Ihr lebloser Körper wurde am Montag gegen 11:00 Uhr in der Nähe des Neuenburgersees in der Region Yverdon-les-Bains VD aufgefunden.

«Das Opfer wurde wahrscheinlich einige Tage vor dem Fund der Leiche getötet», schreibt die Waadtländer Polizei. Die genauen Todesumstände sind noch nicht bekannt. Die Staatsanwaltschaft leitete eine Untersuchung ein.

Wie «24 heures» berichtet, habe die Schülerin mit afghanischen Wurzeln am Tag ihres Verschwindens zusammen mit ihrer 14-jährigen Schwester in Yverdon-les-Bains VD eine Trampolinhalle in der Nähe des Bahnhofs aufgesucht. Danach wollte sie nach eigenen Aussagen nur kurz ihren Ex-Freund treffen. Die kleine Schwester wartete, doch die 17-Jährige kam nicht mehr zurück. (fal/sda)