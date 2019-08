Vermisstes Mädchen in Malaysia: Leiche gefunden

Seit zehn Tagen suchen die Polizei und bis zu 350 Helfer in Malaysia nach der 15-jährigen Nora Quoirin, die aus ihrer Unterkunft in einem Öko-Resort verschwunden ist. Nun haben die Beamten eine Leiche im Dschungel gefunden. Die Hilfsorganisation Lucie Blackman Trust bestätigte am Dienstag entsprechende Medienberichte.

«Wir haben eine Leiche gefunden, aber wir müssen noch bestätigen, dass es sie ist», sagte ein Polizist der britischen Nachrichtenseite «Mirror». Die Identität sei noch unklar. Das Gelände, auf dem der Fund gemacht wurde, ist laut Informationen des Portals abgesperrt, die Spurensicherung ist im Einsatz.

Im Dschungel gäbe es auch Gräber der lokalen Bevölkerung, deshalb müsse man nun abwarten. Erst am Tag zuvor hatten die Eltern des Mädchens, welches gemäss «Mirror» besondere Bedürfnisse hat, eine Belohnung von 10'000 Euro auf Hinweise zum Verschwinden ihrer Tochter ausgesetzt ausgesetzt.

Aus dem Hotelzimmer verschwunden

Von dem Mädchen, das sowohl die irische als auch die französische Staatsbürgerschaft hat, fehlt seit dem 4. August jede Spur. Befürchtet wird, dass es entführt wurde oder sich im Dschungel verirrt hat.

Die 15-Jährige hatte mit den Eltern - einer Irin und einem Franzosen - in einem Öko-Resort im bergigen Hinterland von Malaysias Hauptstadt Kuala Lumpur Urlaub machen wollen. Dort verschwand sie nach Angaben der Eltern plötzlich aus ihrem Zimmer. Als ihr Vater nach ihr sehen wollte, war sie weg und ein Fenster stand weit offen. Die weiteren Hintergründe sind unklar.

Die Polizei des südostasiatischen Staates hatte anfangs keine Hinweise auf ein Verbrechen, schliesst einen kriminellen Hintergrund aber nicht mehr aus. Der Fall weckt Erinnerungen an das Verschwinden eines britischen Mädchens aus einer Ferienanlage in Portugal im Mai 2007. Von Maddie (Madeleine) McCann, die damals erst drei Jahre alt war, fehlt seither jede Spur. Inzwischen müsste sie 15 sein. (sda)