Vier Kinder in den Niederlanden bei Kollision mit Zug getötet

Im Südosten der Niederlande hat ein Zug ein Transportfahrrad erfasst. Vier Kinder sind dabei getötet worden. Ein weiteres Kind und ein Erwachsener seien schwer verletzt worden, teilte die Polizei am Donnerstag in Oss mit.

Aus bisher unbekannter Ursache war das elektrische Fahrrad gegen 8.30 Uhr bei einem Bahnübergang mit dem Zug zusammengeprallt. Zeugen sagten dem niederländischen Radio, dass es sich bei den Opfern um junge Schulkinder handele.

Beim Transportvelo handelt es sich um ein elektrisches Lastenrad, das vor allem von Kindertagesstätten benutzt werde.

Terrible news from Oss where things have gone horribly wrong with an electric cargo bike on a railway crossing #oss #bakfiets https://t.co/2K8eDEhKQL