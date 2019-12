Vier Tote nach Explosion in polnischem Skiort

Laut Medienberichten sind am am Mittwochabend im südpolnischen Skiort Szczyrk vier Menschen ums Lebens gekommen. Unter den Todesopfern soll sich auch ein Kind befinden. Ausserdem würden nach dem Einsturz eines Wohnhauses noch mehrere Menschen vermisst. In dem Gebiet sollen aktuell Bauarbeiten stattfinden. Ob diese mit dem Vorfall zusammenhängen, ist jedoch unklar. Über 150 Rettungskräfte seien derzeit im Einsatz. Doch die frostigen Temperaturen erschwerten den Einsatz vor Ort.

A large gas #explosion caused a three-storey building in the #Polish ski resort of #Szczyrk in southern #Poland to collapse on Wednesday, a local police spokesman said. #developingstory More: https://t.co/MMaQCkIYfy pic.twitter.com/TQ017vcTTU