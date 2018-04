Vier Verletzte bei Grossbrand bei der A3

Um 08.20 Uhr ist die Meldung bei der Kantonspolizei Aargau eingegangen, wie es auf Anfrage heisst. Ein Bauernhaus in der Nähe der A3 bei Zeiningen brennt. Leserreporter bemerkten die schwarze Rauchsäule, die in den Himmel steigt. Vier Personen, darunter zwei Feuerwehrleute wurden laut Kapo-Sprecher Roland Pfisterer verletzt.

Eine Privatperson habe sich im Haus befunden und musste mit schweren Brandverletzungen mit dem Helikopter ins Spital gebracht werden. Ein weiterer Mann musste wegen Verdachts auf Rauchgasvergiftung ins Spital.

Das Feuer zerstörte den an die Autobahn A3 angrenzenden Landwirtschaftsbetrieb komplett. Die Löscharbeiten dauerten am späteren Morgen noch an. Brandursache und Höhe des Sachschadens waren zunächst noch unbekannt. Tiere sind gemäss Polizeiangaben beim Brand nicht verletzt worden. Drei Pferde konnten in Sicherheit gebracht werden.

Ein Leserreporter hatte die Rauchsäule gesehen, als er dem Weg nach Stein war. «Man konnte nicht nach Zeiningen fahren, die Einfahrt wurde abgesperrt, drei Feuerwehrfahrzeuge waren vor Ort.» Der Verkehr werde bei Möhlin umgeleitet.

#Zeiningen#Brand eines Bauernhauses. Polizei und Feuerwehr im Einsatz. — Kapo_Aargau (@Kapo_Aargau) April 30, 2018

(kaf/sda)