WC defekt – Flug voller Sanitäre muss umkehren

Ein Passagierflugzeug mit über 60 Sanitären an Bord musste kurz nach dem Start umkehren – wegen Problemen mit der Toilette. Wie die norwegische Zeitung «Dagbladet» berichtet, war die Reisegruppe der Sanitärfirma Rørkjøp unterwegs von Oslo nach München, eine Strecke mit einer Flugzeit von zwei Stunden und fünfzehn Minuten.

Doch bereits eine Stunde nach dem Start drehte die Norwegian Boeing 737-800 um und drehte vor dem erneuten Landen in Oslo mehrere Runden über Hedmark. «Es stimmt, dass die DY1156 wieder nach Oslo zurückkehren musste, als man einen Fehler mit den Toiletten an Bord feststellte. Das Flugzeug musste über Hedmark zirkulieren, um Treibstoff loszuwerden, damit es nicht zu schwer für die Landung war,» bestätigt Fatima Elkadi, Sprecherin des norwegischen Gesundheitsministeriums gegenüber «Dagbladet».

«Wir hätten die Toiletten gerne repariert, aber leider musste es von aussen gemacht werden», meint Frank Olsen, Leiter von Rørkjøp. An Bord habe die Situation für belustigte Stimmung gesorgt, die Ironie der Situation sei an den Passagieren nicht vorbeigegangen. Alle Reisenden sind aus der Sanitärbranche, rund 60 bis 70 davon gar Sanitäre. Auf dem Flughafen in Oslo konnte der Fehler behoben werden und das Flugzeug konnte bereits kurze Zeit später die Reise nach München erneut antreten.

‘Is there a plumber on board?’



A Norwegian flight with 84 plumbers on board turned back to Oslo this weekend because a problem with the toilets.



:wrench::toilet: https://t.co/lUPlJIxGMU #DY1156 pic.twitter.com/s6KgfLJZkg