Wanderer leblos in Bach aufgefunden

Ein seit Sonntag in der Gegend von Blumenstein vermisster Wanderer ist am Montag von den Einsatzkräften tot in einem Bach gefunden worden. Für die Polizei steht ein Unfall im Vordergrund.

Eine Einwirkung Dritter schliesst die Polizei aus, wie sie in einer Mitteilung vom Montag schreibt. Der 71-jährige Schweizer war am Sonntag zu einer Wanderung im Stockhorn-Gantrisch-Gebiet aufgebrochen, von der er nicht zurückkehrte. Erste Suchmassnahmen mit Gebirgsspezialisten und Helikoptern blieben erfolglos.

Am Montagmorgen wurde der leblose Mann im Fallbach geortet und geborgen.

(red/sda)