Wanderin stürzt im Stoos-Gebiet in den Tod

Die 74-jährige Wanderin aus dem Kanton Luzern war am Freitagnachmittag mit einer Begleiterin unterwegs, als sie rund 50 Meter über eine Felswand in die Tiefe stürzte. Die Rega-Einsatzzentrale meldete kurz vor 15 Uhr den Absturz einer Frau. Die Rettungskräfte konnten nur deren Tod feststellen, wie die Kantonspolizei Schwyz am Samstag mitteilte.

Nach ersten Erkenntnissen war die Wanderin vom Klingenstock aus zusammen mit einer Begleiterin auf dem Weg zur Furggelen, wo sie sich nach dem Weg nach Riemenstalden erkundigten. Kurz danach stürzte sie abseits des Weges ein steiles Grasbord und anschliessend eine rund 50 Meter hohe, senkrechte Felswand hinunter.

Ihre Begleiterin blieb unverletzt. Die Kantonspolizei Schwyz und die Staatsanwaltschaft Innerschwyz haben Ermittlungen zum Hergang des Absturzes aufgenommen. (fal/sda)