Warnung vor «Extremgewitter» in Winterthur – Wasser im Glattzentrum

Ein Gewitter zieht über die Schweiz. «Meteocentrale.ch» hat eine Warnung der Stufe Rot herausgegeben. «Lokal können dabei grosse Niederschlagsmengen anfallen», warnt auch der Wetterdienst Meteonews. Leser berichten von heftigem Regen in Zürich. «Schwamedingen geht unter», sagt eine Leserin zu «20 Minuten». Es regne so stark, dass das Wasser sogar in ihr Schlafzimmer reinläuft.

Für den Thurgau und Winterthur hat Meteonews eine Warnung der Stufe Violett herausgegeben. Der Wetterdienst warnt vor «Extremgewitter»: (Quelle: Meteonews)

«Das Gewitter bewegt sich derzeit in Richtung der Stadt Zürich. Bis es dort ist, kann es sich noch abschwächen», sagt Stefan Scherrer von Meteonews auf Anfrage von Tagesanzeiger.ch/Newsnet. Für den Thurgau und die Region Winterthur rechnet er mit sehr vielen Blitzen und örtlich auch Starkregen.

Am Flughafen Zürich steht alles still. Laut Skyguide sind aufgrund des Gewitters weder An- noch Abflüge möglich. Das Gewitter sei derzeit genau über dem Flughafen. Wie lange der Stillstand noch anhält, sei noch nicht vorauszusagen.

Wasser sei am Freitagabend ins Glattzentrum eingedrungen, wie Leserreporter berichten:

(oli)