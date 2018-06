Waschbär klettert auf UBS-Tower und wird zum Social-Media-Star

Ein Waschbär hat mit einer Kletteraktion an einem Bürogebäude in der Stadt St. Paul im US-Staat Minnesota Schaulustige fasziniert und Interesse in sozialen Medien erweckt. Zuschauer und Reporter beobachteten das Tier an der Fassade des UBS Tower am Dienstag.

Am Nachmittag (Ortszeit) hatte der Kletterer auf einem Gebäudevorsprung in einer Höhe von mehr als 20 Stockwerken Stopp gemacht. Der Sender Minnesota Public Radio gab dem Waschbären den Hashtag #mprraccoon. Viele Menschen fürchteten um die Sicherheit des Tieres.

Verbrachte Nacht auf Turm

Der Waschbär war erstmals am Dienstagmorgen auf einem Gebäudevorsprung entdeckt worden. Da war er noch nicht so weit oben. Die Tierkontrollbehörde von St. Paul vermutete, dass das Tier die ganze Nacht dort gewesen sein könnte, bevor es nach oben kletterte.

The #mprraccoon is doing a little grooming now that he's a social media star. You know, on a 23rd floor window ledge. @MPRnews pic.twitter.com/pGcwh7OJ6L — Tim Nelson (@timnelson_mpr) 12. Juni 2018

Waschbären leben in Waldgebieten und können auf der Suche nach Nahrung auch auf Campingplätzen vorbeischauen. In den vergangenen 30 Jahren wurden auch in der Schweiz immer wieder einzelne Tiere mit der typischen schwarzen Augenbinde und dem auffälligem Schwanz gesehen. Der Waschbär ist aber in der Schweiz nicht heimisch.

Auf Social Media wurde die wundersame Reise des Waschbären genau beobachtet. Viele Leute blieben gemäss ihren Einträgen länger wach, um sicher zu gehen, dass das Tier in Sicherheit ist.

The #mprraccoon has arisen from his nap and is climbing again. pic.twitter.com/K1popKu2bF — Tim Nelson (@timnelson_mpr) 12. Juni 2018

Twitter trying to find ways to save the #mprraccoon pic.twitter.com/cDam9jCa7U — Joseph Boeding (@JoeBoeding) 13. Juni 2018

If I wake up and the #mprraccoon doesn’t have a happy ending, I may never recover. https://t.co/AWtrjj4v83 — Shannon Watts (@shannonrwatts) 13. Juni 2018

He’s going down, brave #MPRraccoon now around 16th floor down from 23rd pic.twitter.com/WuFiQN0xq2 — bengarvin (@bengarvin) 13. Juni 2018

World: you can be whatever you want to be

#mprraccoon : I’m going to be an avenger! pic.twitter.com/5k0SpyaA3J — AmarisWillian (@amariswillian) 13. Juni 2018

Es wurden auch Fotos aus dem Inneren des Gebäudes geteilt, die den Waschbären aus der Nähe zeigen.

His or her precious face! I can't take it! Come on little baby! Please find your way down! ???? #MPRraccoon pic.twitter.com/Wr9VHHjJwE — Janelle Tweed (@janelletweed) 13. Juni 2018

Eine Anspielung vergleicht den Waschbären gar mit dem Pariser «Spiderman»: Ein 22-jähriger Malier kletterte Ende Mai ein Pariser Wohnhaus hinauf, um ein Kind von einem Balkon zu retten. Darauf wurde er vom französischen Präsidenten Emmanuel Macron in den Elysée-Palast eingeladen und eingebürgert.

I can't wait until the #mprraccoon makes it down safely and also turns down an invite to the White House. — Andrew Athias (@AndrewAthias) 13. Juni 2018

In der Nacht hat es der kleine Abenteurer schliesslich geschafft. Er ist sicher auf dem Dach des Gebäudes angekommen. Dort sollte gemäss Twittermeldungen bereits Katzenessen auf ihn gewartet haben.

Everyone on twitter because #mprraccoon is safe on the roof pic.twitter.com/dEyq0Q0EZM — L (@jarodjosephx) 13. Juni 2018

THE GREATEST STORY EVER TOLD



HE MADE IT #mprraccoon pic.twitter.com/DC7LsZ2EZP — Joel Neill (@joelneill) 13. Juni 2018

Can confirm #MPRraccoon is still itchy. Got a little visit from @StPaulFireDept too! Cat food awaits it on the roof. pic.twitter.com/WeOTWmbaqz — Evan Frost (@efrostee) 12. Juni 2018

(sep/sda)