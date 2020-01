Auch Kanada geht von Abschuss durch das iranische Militär aus

Die USA gehen nach Medienberichten davon aus, dass der Iran die am Mittwoch beim Abflug von Teheran abgestürzte Passagierflugzeug von Ukraine International Airlines (UIA) irrtümlich abgeschossen hat. US-Militärs und Geheimdienstlern zufolge sei dies der Schluss der Auswertung von Satelliten-, Radar- und elektronischen Daten des US-Militärs und der Geheimdienste. «Ich habe meinen Verdacht», sagte Donald Trump am Donnerstag im Weissen Haus. «Ich will das nicht sagen, weil andere Menschen auch diesen Verdacht haben. Es ist eine tragische Angelegenheit.» Trump sagte weiter: «Jemand könnte einen Fehler gemacht haben.» Klarer äusserte sich Kanadas Premier Justin Trudeau vor Reportern: Man habe Informationen, dass die Boeing von einer iranischen Rakete getroffen worden sei, sagte der Ministerpräsident in einer Ansprache. Der Abschuss könne unabsichtlich passiert sein. Aus Kanada stammen 63 der Todesopfer. «Diese Nachricht wird zweifelsohne ein weiterer Schock sein für die trauernden Familien», so Trudeau.

Ein Sprecher des britischen Ministerpräsidenten Boris Johnson sagte, auch England lägen «sehr besorgniserregende Berichte» über den Absturz vor. Bei diesem kamen auch drei Engländer ums Leben. Der ukrainische Präsident Wolodimir Selenski bat Johnson in einem Telefonat, England möge sich an der Untersuchung des Absturzes beteiligen. Weder Amerikaner noch Briten legten zunächst Belege vor. Gemäss «Newsweek» gehen amerikanische und irakische Experten davon aus, dass es sich bei der Rakete um eine russische Tor handelt. Der Chef der iranischen zivilen Luftfahrtbehörde wies alle Vorwürfe zurück. «Wissenschaftlich gesehen, ist es unmöglich, dass eine Rakete die ukrainische Maschine getroffen hat, deshalb sind solche Gerüchte unlogisch», zitierte die iranische Nachrichtenagentur Irna Ali Abedzadeh.

Auch ein Triebwerk reicht

Der Iran beharrte in einem vorläufigen Bericht seiner Luftfahrtbehörde CAOI über das Unglück darauf, die ukrainische Boeing 737-800 sei nach einem Triebwerkbrand abgestürzt. Allerdings ist eine mit zwei Triebwerken ausgerüstete Boeing auch mit nur einem Triebwerk flug- und landefähig. Dem CAOI-Bericht zufolge fiel zwei Minuten nach dem Start der den Standort des Flugzeuges meldende Transponder aus.

Das Flugzeug sei sowohl von Augenzeugen am Boden wie von den Insassen eines anderen Flugzeuges in der Luft brennend gesehen worden. Auch Handyaufnahmen der angeblichen Unglücksmaschine zeigen zunächst ein brennendes Flugzeug, danach einen grösseren Brand, gefolgt von der Aufprallexplosion auf dem Boden. Dem CAOI-Bericht zufolge habe die Unglücksmaschine versucht, zum Flughafen zurückzukehren, aber habe keine Notrufe an den Tower abgesetzt.

Die Ukraine will vier mögliche Ursachen des Absturzes einschliesslich möglicher Raketenangriffe untersuchen. Bereits in der Nacht zum Donnerstag landete in Teheran ein Militärflugzeug mit 45 Spezialisten zwölf ukrainischer Behörden und der UIA. Präsident Selenski sagte, er habe «die besten Experten unseres Landes» entsandt: Experten der Flugbehörden und von UIA ebenso wie Diplomaten, Polizisten und Mitarbeiter von Sicherheitsrat, Militär und Geheimdienst. «Wir erwarten, dass sie alle in die Arbeit der Untersuchungskommission aufgenommen werden, insbesondere in die Entzifferung der Aufzeichnungen der Black Boxes.»

Wolodymyr Selenski legt Blumen am Flughafen in Kiew nieder. (AP/Keystone/9. Januar 2020)

Fragen zu den Tor-Raketen

Alexei Danilow, Sekretär des Nationalen Sicherheitsrates, sagte dem Infodienst Censor.net, neben einer Triebwerksexplosion werde auch ein Zusammenstoss mit einer Drohne, ein Terroranschlag durch eine Bombe und ein möglicher Abschuss des Flugzeuges mit einer russischen Tor-Rakete untersucht. «Unsere Kommission stimmt mit den iranischen Behörden die Frage des Zugangs zum Unglücksort ab und ist entschlossen, eine Suche nach Fragmenten des russischen Raketenkomplexes Tor durchzuführen – entsprechend den Daten, die im Internet veröffentlicht wurden», sagte Danilow.

Tatsächlich hat Russland Iran ab November 2006 insgesamt 29 jeweils mit vier Raketen bestückte Tor-M1-Boden-Luft-Raketensysteme verkauft. Doch die von Danilow angesprochenen «Daten» sind bisher nur zwei in sozialen Medien hochgeladene Fotos von Tor-Raketenresten an unbekannten Orten. Es sei kaum möglich, den tatsächlichen Ort zu überprüfen, kommentierte Eliot Higgins von der englischen Gruppe Bellingcat, die durch ihre wegweisende Untersuchung des Abschusses der Passagiermaschine MH17 durch das russische Militär 2014 bekannt geworden war.

Geführt wird die Untersuchung von der iranischen zivilen Luftfahrtbehörde (CAOI). Deren Chef Ali Abedzadeh zufolge lud der Iran bereits am Mittwoch neben der Ukraine auch Schweden, Kanada und die USA ein, Vertreter für eine Untersuchungskommission zu benennen. Ein solches Vorgehen entspricht Anhang 13 zur Luftfahrtkonvention von Chicago von 1944: Danach leitet die zuständige Behörde des Landes, in dem sich das Unglück ereignet, die Ermittlung. Auch das Land, in dem das abgestürzte Flugzeug registriert war, das Herstellerland und alle Länder mit toten Staatsbürgern unter den Opfern werden zu einer solchen Untersuchung eingeladen, die bis zu einem Jahr dauert. Die UNO-Luftfahrtbehörde Icao bestätigte, mit allen betroffenen Staaten im Kontakt zu sein.

Wer analysiert die Black Box?

Kanada werde «Teil der Untersuchung sein, nicht nur weil wir die Expertise haben, sondern weil wir einen so bedeutenden Verlust an Leben unserer Staatsbürger erlitten haben», sagte Ministerpräsident Justin Trudeau. Dem kanadischen Regierungschef zufolge waren unter den 167 toten Passagieren 63 kanadische Staatsbürger. 71 weitere Passagiere hätten mit Umstiegen in Kiew ebenfalls nach Kanada fliegen wollen. Zur iranischen Diaspora in Kanada zählen mehr als 200 000 Menschen.

Wichtig für die Aufklärung ist das Auslesen von Flugschreiber und Cockpitrecorder. Üblicherweise werden diese zur Auswertung an den Flugzeughersteller übergeben werden – in diesem Fall an Boeing im US-Bundesstaat Seattle. Dies aber schloss CAOI-Chef Ali Abedzadeh aus. «Wir werden die Black Box nicht dem Hersteller und den Amerikanern übergeben.» Abedzadeh zufolge ist noch nicht klar, welches Land die Geräte analysieren werde. Beide Geräte sollen möglicherweise beschädigt sein.