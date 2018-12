Weihnachtsspecial: Kylie Jenner als sexy Engel

Was machen die Stars rund um Weihnachten? Wer hat schon einen Baum, wer hat das passende Outfit, wer kümmert sich lieber um Andere als um sich selbst? All das sehen Sie in der Spezialausgabe von «Stars & Styles».

«Stars & Styles» – das Videoformat für Promi-News. In jedem Video gibts drei Geschichten aus der Welt der Stars: Wer ist frisch verliebt? Wer teilt seinen Trennungsschmerz auf Instagram? Wer lästert auf Twitter über die Konkurrenz? Bei wem läuten bald die Hochzeitsglocken? Wer hat Style, wer nicht? Wir finden es für Sie heraus. Immer mit dabei: ein Promi aus der Schweiz.