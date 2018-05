Weitere Tragödie in den Bergen – insgesamt 9 Tote

Ein 49-jähriger Tourenskifahrer ist in den Walliser Alpen am Montagnachmittag von einem Schneebrett verschüttet worden. Er verstarb im Verlauf der Nacht im Spital. Seine gleichaltrige Begleiterin wurde verletzt ins Spital gebracht.

Der Unfall ereignete sich gegen 14.45 Uhr, wie die Walliser Kantonspolizei am Dienstag mitteilte. Die zwei französischen Tourenskifahrer waren von Saas-Fee aus in Richtung Mittelallalin gestartet. Beim Aufstieg über den Allalingletscher zum «Feejoch» löste die Seilschaft auf einer Höhe von zirka 3630 Metern über Meer ein Schneebrett aus. Der Mann wurde dabei von den Schneemassen verschüttet. Seine Begleiterin alarmierte darauf die Einsatzzentrale. Der Mann wurde von den aufgebotenen Einsatzkräften geborgen und anschliessend mit einem Helikopter der Air Zermatt ins Inselspital Bern geflogen.

Die Frau erlitt Verletzungen und musste ins Spital Visp eingeliefert werden. Sie befindet sich nicht in Lebensgefahr. Die schlechten Sichtverhältnisse und Winde erschwerten die Intervention der Einsatzkräfte, wie es im Communiqué weiter heisst.

Alpinisten erfroren

Die Zahl der Toten beim Skitour-Unglück am Pigne d'Arolla im Wallis vom Wochenende hat sich auf sechs erhöht. Am Dienstagvormittag sei auch eine 52-jährige Bulgarin im Spital gestorben, teilte die Walliser Kantonspolizei Wallis am Dienstag mit.

Die anderen fünf Skitourengänger, die wegen eines plötzlichen Wettereinbruchs ums Leben gekommen sind, stammen alle aus Italien. Eines der Opfer ist laut Kantonspolizei Wallis der 59-jährige Bergführer der Zehnergruppe. Bei den weiteren Opfern handelt es sich um zwei italienische Ehepaare im Alter von jeweils 53 und 45 Jahren.

Drei Personen befinden sich noch immer in einem kritischen Zustand. Dabei handelt es sich um einen 72-jährigen Schweizer, eine 56-jährige Französin und eine 43 Jahre alte Italienerin.

Insgesamt 14 Skitourengänger waren in der Nacht auf Montag im Gebiet des Pigne d'Arolla von einem Wettereinbruch überrascht worden und hatten die Nacht im Freien verbringen müssen. Sie wurden mit Helikoptern geborgen. Fünf von ihnen sind laut Polizei in kritischem Zustand.

Die Skitourengänger waren am Sonntag von der «Cabane des Dix» auf 2928 Metern über Meer aus gestartet. Sie waren in zwei verschiedenen Gruppen unterwegs: einer Vierergruppe sowie einer Zehnergruppe mit einem Bergführer. Beide Gruppen wollten über die klassische Route «la Serpentine» zur Hütte «des Vignettes» auf 3157 Metern gelangen.

Dabei wurden sie im Gebiet des Pigne d'Arolla von einem Sturm überrascht. Sie kamen nicht mehr weiter und mussten die Nacht auf über 3000 Metern Höhe draussen verbringen. Sie wurden am Montagmorgen mit Helikoptern geborgen, nachdem der Hüttenwart von «des Vignettes» Alarm geschlagen hatte.

Inzwischen konnten alle Familienangehörigen der Opfer benachrichtigt werden, wie die Walliser Kantonspolizei schrieb. Die Helpline für Angehörige wurde aufgehoben. Die italienische Botschaft in Bern ist laut dem Aussenministerium in Rom in Kontakt mit den lokalen Behörden und unterstützt Verletzte und Angehörige der Opfer.

Zwei junge Bergsteiger tot am Mönch gefunden

Ein weiteres Unglück ereignete sich in der Region des Mönch an der Grenze zwischen den Kantonen Bern und Wallis. Bei den Opfern handelt es sich laut Angaben der Berner Kantonspolizei um einen 21-jährigen Mann aus dem Kanton Bern und um einen 22-jährigen Mann aus dem Kanton Basel-Landschaft.

Die jungen Bergsteiger waren bereits am Sonntagabend als vermisst gemeldet worden. Daraufhin wurde umgehend eine Suchaktion gestartet. An dieser beteiligten sich Mitarbeitende der SAC Rettungsstation Lauterbrunnen, ein Helikopter der Air-Glaciers und Gebirgsspezialisten der Kantonspolizei Bern.

Doch die schlechten Wetterverhältnisse erschwerten die Suche. Die Vermissten konnten am Montagmorgen nur noch leblos aufgefunden werden. Die beiden Männer waren laut ersten Erkenntnissen via Lauperrippe auf den Mönch auf- und anschliessend via Nordostgrat in Richtung Eigerjoch abgestiegen. Gefunden wurden sie auf Walliser Kantonsgebiet. Die Rettungskräfte gehen derzeit davon aus, dass die Verunglückten die Nacht wegen der kalten Temperaturen und aufgrund der Erschöpfung nicht überlebten. (woz/sep/SDA)