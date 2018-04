Wetter zwingt Flug nach Zürich zur Umleitung

Es war stürmisch am Sonntagnachmittag - so sehr, dass am Flughafen Zürich die Anflugrate reduziert werden musste. Dies wurde am Abend einem Flug der Austrian Airlines mit der Flugnummer OS 565 von Wien nach Zürich zum Verhängnis.

Wie die Fluggesellschaft gegenüber Tagesanzeiger.ch/Newsnet sagt, sei die Maschine um 17.45 Uhr in Wien gestartet und habe sich dann wegen der Wetter-Situation während 40 Minuten in der Warteschleife über Zürich befunden. Schliesslich habe man sich für einen Zwischenstopp in Stuttgart entschieden. «Leider ist in der Zwischenzeit das gesetzlich vorgeschriebene Limit der Crew-Arbeitszeit erreicht worden, so dass ein Weiterflug nach Zürich nicht mehr möglich war», heisst es in der Erklärung weiter.

Ein Flugpassagier erzählt, dass die Crew angeboten habe, ihre Arbeitszeit zu überschreiten, wenn sie dafür einen Ferientag bekomme. Doch das sei abgelehnt worden. Schliesslich seien den 132 Passagieren zwei Möglichkeiten geblieben, so der Leserreporter: entweder zurück nach Wien fliegen oder mit dem Bus nach Zürich fahren. Die Airline bedauert den Vorfall und entschuldigt sich für die entstandenen Unannehmlichkeiten. (roy/nag)