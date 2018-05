Wie überlebt man eine Nacht auf über 3000 Metern?

Am Sonntag waren zwei Skitourengruppen am knapp 3800 Meter hohen Pigne d'Arolla unerwartet in einen Sturm geraten und hatten die Nacht zum Montag auf 3270 Meter Höhe im Freien verbracht. Der 59-jährige Gruppenführer kam durch einen Sturz ums Leben, fünf Alpinisten starben später an ihren schweren Unterkühlungen im Spital.

Tommaso P. überlebte die Nacht bei Temperaturen zwischen minus fünf und minus zehn Grad, indem er sich unablässig bewegte und die anderen Alpinisten motivierte, es ihm gleichzutun. Der Mann habe sich genau richtig verhalten, sagt der Walliser Bergführer Pierre Mathey.

Dem widerspricht der Expeditionsarzt Oswald Oelz: «Bewegung ist keine gute Idee. Da exponiert man den Körper noch mehr dem Wind und der Kälte», sagt er im Interview mit srf.ch. Zwar kreiere man etwas Eigenenergie, der Verlust an Wärme sei aber wahrscheinlich grösser als das, was man durch die Bewegung gewinne.

5 Alpinisten starben erst im Spital

Um eine Nacht auf über 3000 Metern zu überleben, sei es entscheidend, den Wärmeverlust zu minimieren. «Man gräbt eine Schneehöhle, falls möglich. Man setzt sich da hinein, zieht einen Biwaksack über und wartet, bis Hilfe kommt», sagt Oelz. Eine Notfallfolie schütze hingegen nicht ausreichend, weil sie zu wenig isoliere. Zwar seien Temperaturen von minus fünf bis zehn Grad nicht ausserordentlich kalt, aber bei ungenügender Isolation in Kombination mit Wind kühle der Körper ab, bis es zum Herzstillstand komme.

Die fünf Alpinisten erfroren nicht im Freien, sondern starben erst nach der Rettung im Spital. «Ich weiss nicht, was genau passiert ist. Üblicherweise werden unterkühlte Personen, deren Herztätigkeit ausgesetzt hat, im Spital möglichst rasch wieder erwärmt», sagt Oelz. Die beste Methode sei das Anschliessen an eine Herz-Lungen-Maschine, in der das Blut des Patienten aufgewärmt wird. «Wenn die Körpertemperatur über 30 Grad ist, kann man mittels eines Stromstosses das Herz wieder zum Schlagen bringen», so der ehemalige Chefarzt an der Medizinischen Klinik des Triemlispitals in Zürich. (hüt)