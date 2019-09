Wiesn-Besucher wird von S-Bahn erfasst, Schweizer stürzt auf Gleis

Eine S-Bahn hat in München einen Besucher des Oktoberfests erfasst. Der 22-Jährige starb in der Nacht zum Samstag in einem Spital. Der Tourist aus Frankreich hatte mit einer Gruppe das Oktoberfest besucht und war anschliessend in München am Bahnhof Laim neben einer fahrenden S-Bahn gelaufen, wie ein Polizeisprecher sagte.

Dabei sei der Mann ins Schleudern geraten und sein Fuss habe sich zwischen dem Bahnsteig und dem Zug verfangen. Er wurde einige Meter mitgerissen. Rettungskräfte brachten den Schwerverletzten am Freitag in eine Klinik, in der er wenig später starb.

Auch ein 23-jähriger Schweizer war am Samstag betrunken an einer Haltestelle auf die Gleise gestürzt. Dank der schnellen Reaktion zweier Frauen wurde er nicht von einer S-Bahn überrollt. Die beiden hatten den Betrunkenen auf den Schienen gesehen und mit ausgebreiteten Armen den Lokführer einer einfahrenden S-Bahn gewarnt, wie die deutsche Bundespolizei mitteilte.

Der Zug kam rund 30 Meter vor dem Mann zum Stehen. «Andere Reisende, die dies mitbekommen haben, hatten sich einfach entfernt», hiess es. Rettungskräfte brachten den Mann verletzt in ein Spital. Ob er zuvor das Oktoberfest besucht hatte, konnte ein Sprecher nicht sagen. (nag/sda)